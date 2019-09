„Az erdő legyen veled!” – Erdővarázs Családi Nap a fővárosban

Mi fán terem a fa? Hogyan túrázzunk az erdőben? Hogy működnek az erdei gépek és kisvasutak? Mi van egy látványkaptárban? E kérdésekre mind-mind választ kaphatunk szeptember 20-21-én, amikor a fővárosba költöznek a magyar erdők.

A IV. Erdővarázs Családi Napon a belvárosi Szabadság téren hazánk 22 állami erdőgazdasága tizenöt tematikus sátorban mutatja be, hogy mit kell tudni erdeinkről, ráadásul bepillantást enged az erdészek munkájába is.

Rengeteg interaktív játék és érdekes foglalkozás várja a gyerekeket, akik ezen a két napon megannyi érdekességet megtudhatnak az erdőkről és élővilágukról. Például azt, milyen gyógynövényeket rejt a rengeteg, vagy épp milyen szörpök, mézek és lekvárok készülnek az erdő terményeiből. Sőt azt is, hogy mi fán terem a fa, vagyis hogyan használhatjuk a fát, mint faanyagot, a fák termését, és az erdő adta további kincseket.

Az ingyenes rendezvényen ott lesznek az erdei kisvasutak, amelyeknek a vezetését egy terepasztalon ki is lehet próbálni; erdei gépek mutatják meg, milyen munkát végeznek a fák között, egy interaktív játék során pedig a gyerekek megismerhetik, hogy élnek a tölgy- és bükkerdők, mit jelent az örökerdő fogalma, illetve hogyan előzhetők meg az erdőtüzek.

Aki kilátogat az Erdővarázs Családi Napra, kipróbálhatja, milyen erdei vándortáborozónak lenni, megtudhatja, milyen egy erdei táborhely és mit jelentenek a különböző turistajelzések, de arról is ismereteket szerezhet, hogyan hat a klímaváltozás az erdőkre, és hogyan segíthetik az erdészek az erdőt a klímaváltozás elleni küzdelemben. Aki pedig kedvet kap hozzá, még az erdészek munkáját is kipróbálhatja, sőt erdőmakettet is építhet természetes anyagból.

Szintén izgalmasnak ígérkezik a Tenyérvarázs elnevezésű, elsősorban gyerekeknek szóló játékos aktivitás is. A játékban résztvevők nevében az állami erdőgazdaságok elültetnek egy-egy fát, ezzel is gyarapítva hazánk erdeit.

Az erdei forgatagot koncertek teszik teljessé. Szeptember 20-án, pénteken a Kaláka és a Rutkai Bori Banda lép fel, 21-én, szombaton pedig többek között Szalóki Ági zenél.

Az Erdővarázs Családi Nap részletes programja és további információk az esemény honlapján érhetők el.