Ma milliók hallgatják meg B. B. King egyik számát

Ismét egy napra logót váltott az Google: a mai napon egy videóval tiszteleg a blueslegenda B. B. King előtt, aki ma lenne 94 éves.

A zenész életéről egy 2 perces animációt is készített két művész: Steve Spencer és Nayeli Lavanderos. A klip alatt a Thrill is gone című szám szól melyet B.B. King tett világhírűvé.

A legendás gitáros és énekes 4 évvel ezelőtt hunyt el 90 évesen, de még egy évvel korábban is aktívan turnézott. Egyik utolsó fellépését itt láthatod:

Riley B. King 1925-ben született egy ültevényen a Mississippi állambeli Berclairben. Neve a Blues Boy King becenévből rövidült később B. B. Kingre. A kisgyerek korától gitározó King soha nem járt tanárhoz, tudását teljes egészében autodidakta módon sajátította el és így vált a világ egyik legjobb, ha nem a legjobb gitárosává.