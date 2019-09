Októberben ismét Design Hét Budapest

Hazánk legnagyobb designeseménye október 4–13. között mintegy 250 programmal várja az érdeklődőket.

Tizenhatodik alkalommal rendezik meg a Design Hét Budapestet, mely a tervezők és vállalkozások közötti együttműködések erősítése mellett a nagyközönség számára is szeretné hangsúlyozni, hogy a design az életünket gazdagító élmény. Az idei fesztivál fő témája a flow, erre épül több programelem is. Az erős és versenyképes design-ökoszisztéma minden tagja hisz önmaga, a vállalkozása és a társadalom fejlődésében, valamint ezért egymást segítve tenni is hajlandó – ez a flow állapot.

A témához kapcsolódóan többek között egy kerekasztal-beszélgetésen vehetünk részt, melynek vendége Dr. Buzády Zoltán, a Csíkszentmihályi Mihály féle “Flow-Leadership” globális kutatási program és hálózat igazgatója. Emellett megismerkedhetünk olyan, egyre fontosabbá váló fogalmakkal, mint a service design és a social design, valamint bemutatkozik a Start Up Guide, vagyis a start up vállalkozásokat segítő felület legújabb verziója.

2019-ben a díszvendégek a balti országok: az Észt-, a Lett- és a Litván Köztársaság. A három állam természetközeli szemléletmódja, designereik hagyományokat tiszteletben tartó és egyben megreformáló attitűdje, az életüket átszövő digitalizáció rendkívül inspiráló design-ökoszisztémát teremtett, amely párhuzamba állítható hazai példákkal is. A friss észt, lett és litván designeredményeket kiállításon és workshopokon mutatják be a szervezők.

Ezen kívül várhatók a Design Héten gyermekprogramok, társadalmi felelősségvállalásról szóló események, networking programok és designjóga is. Továbbá visszatér a Nyitott Stúdiók sorozat, ahol többek közt a Medence Csoport, a SAUNNA kollektiv, a de_form grafikai stúdió vagy éppen a Tünde Ruzicska ceramic art & craft műhelyének kulisszáiba leshetünk be. Ráadásul “Fenntartható Budapest”, illetve “Kávézó Budapest” témákban design sétákon is részt vehetünk.

Az idén negyven éve alapított Magyar Formatervezési Díj és a Design Management Díj átadására a Design Hét nyitónapján kerül sor – mindkét elismeréshez kiállítás is kapcsolódik. Októberben nemcsak a fővárosban, hanem több vidéki városban is ünnepelhetjük a designt: Pécs, Debrecen, Veszprém, Sopron, Eger, Biatorbágy és Győr is komplex programsorozattal készül. A Design Hét Budapest védnöke és finanszírozója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, szervezője a Magyar Formatervezési Tanács.