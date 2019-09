Akrobatikus kosarasok veszik birtokba a Hősök terét

Még mindig Magyarország az egyetlen hely a világon, ahol nemzetközi akrobatikus kosárlabda versenyt szerveznek, ami egy egyedülálló sportesemény és egy kivételes közönségszórakoztató show is. A látványos – szaltókkal, csavarokkal és egyéb akrobatikus elemekkel kiegészített – zsákolásokat Budapesten, a Hősök terén láthatják az érdeklődők 2019. szeptember 14-én.

Idén a világ négy profi akrokosár csapata mérkőzik meg egymással Budapesten, a Hősök terén a Nemzetközi Akrobatikus Kosárlabda Kupán, azaz a BuDUNKpest-en. A magyar a Face Team mellett a szlovén Dunking Devils, a tengerentúlról érkező USA DUNK, valamint a verseny történetében először, a francia Crazy Dunkers csapatok neveztek a versenyre.

Az akrobatikus kosárlabdázás az USA-ból indult közel 40 éve, eddig mégis csak Magyarországon szerveztek belőle nemzetközi versenyeket. Idén lesz a harmadik alkalom, hogy megrendezik a Nemzetközi Akrobatikus Kosárlabda Kupát, ami a Magyar Kosárlabdázás Napjának délutáni programja lesz szeptember 14-én, szombat délután.

„A korábban csak közönségszórakoztató előadásokként ismert akrobatikus kosárlabdázás történetében mérföldkő volt 2016, amikor is mi, magyarok, a szlovén csapattal együttműködve megalkottuk a sportág szabálykönyvét és pontozási rendszerét. Így már nemzetközi versenyek és nemzeti bajnokságok is szervezhetők az akrobatikus kosárlabdázásban. Nagyon örülünk, hogy Magyarország ebben is úttörő, a három évvel ezelőtti BuDUNKpest-et azóta is emlegeti a világ elit akrokosár közössége. Számomra edzőként külön öröm, hogy a gyerekek számára is rendkívül népszerű ez a sportág, akiknél kifejezetten fontos, hogy sokat és örömmel mozogjanak.” – mondta el Takács Áron, a BuDUNKpest főszervezője és a magyar Face Team Akrobatikus Sportszínház alapítója.

Az ingyenesen látogatható BuDUNKpest tartalmas és ritkán látható délutáni programot ígér, hiszen két kategóriában összesen hét csapat versenyzik majd egymással. Az egész napos Magyar Kosárlabdázás Napja rendezvényen belül 12 órától kezdődnek a BuDUNKpest programjai, amelyben a kreatív zsákolások mellett több táncbemutató is szórakoztatja majd az érdeklődőket.

A szervezők sok szeretettel várnak mindenkit szeptember 14-én a budapesti Hősök terére, a részletes napirend a https://www.budunkpest.hu/page/programs oldalon érhetők el.