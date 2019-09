Az új évadban is: Fonó

A nyári zárás után hamarosan újra megnyitja kapuit a Sztregova utcai Fonó Budai Zeneház. A közönséget még több autentikus népzenei és táncos program, új sorozatok és minifesztiválok várják a helyszínen ebben az évadban is.

Szeptember 11-én a hagyományos, nagy nyitótáncház egyben az évadnyitás ünnepe is lesz a Fonóban. A kifulladásig tartó estén három zenekar muzsikál: a Góbé, a PásztorHóra és a Fokos. Az érdeklődőket vonós erdélyi muzsikák, valamint moldvai és délvidéki zenék várják.

A Fonó Szerda ősztől már kedden elkezdődik, ugyanis a korábban egy napon szereplő két programot, a táncoktatást és a vonós táncházat ezen túl két külön napon tartják. Az oktatást keddenként 19 órától élő zenével és remek tánctanárokkal biztosítják.

Az első őszi hónapokban a felcsíki táncokkal ismerkedhetnek a résztvevők kezdő és haladó csoportokban. Ez a – Csíkszeredától Északra, a Bogáti-szoros és Balánbánya közötti – terület a székelység táncainak régiesebb vonásait őrzi. A mozgásformát a kemény ritmikusság és a játékosság egyaránt jellemzi. Az első felcsíki táncoktatás szeptember 10-én, kedden lesz.

Szerdánként 20.00 órától kezdődik a táncház, két teremben. A szervezők arra biztatják a résztvevőket, hogy kezdőként is bátran jöjjenek, mert a bekapcsolódást táncmester is segíti. Szeptemberben a Góbé, a PásztorHóra, a Fokos, a Bajkó és az Ördöngös zenekarok muzsikálnak a táncházban.

Folytatódnak a tavaly jól bevált ingyenes Fonó session-ök is az ír kocsmai örömzenélések mintájára. Új csoport indul Porteleki László prímás (Muzsikás együttes) vezetésével Vonós örömzene címen. Emellett továbbra is lesz gyimesi, ír, görög, moldvai, padkaporos-tekerős és ritmus, avagy ős jam session is.

Tizedik éve tartja rendszeres táncházát a Fonóban minden második pénteken a Berka együttes. Két teremben párhuzamosan zajlik az esemény: a nagyteremben moldvai, az előtérben vonós táncházhoz csatlakozhatnak a résztvevők. Az első ilyen programra szeptember 20-án kerül sor.

A 2016-os Fölszállott a páva vetélkedőből jól ismert Sarjú Banda szeptember 28-tól havonta egyszer szintén táncházat muzsikál, ahova elsősorban a tizenéveseket várják a szervezők. A Kamasz táncház azoknak a fiataloknak nyújt táncházi élményt, akik a gyerektáncházakból már kinőttek, a felnőtt táncházakhoz pedig még túl fiatalok. Oktatók: Bacsó Lilla és Darabos Péter, a Magyar Állami Népi Együttes táncosai.

Csütörtök esténként rendezik meg a Kamaracsütörtököket, ahol műfajtól függetlenül egy-egy fiatal zenekar mutatkozik majd be. Az első estén, szeptember 26-án a JAP trió lép színpadra.

A koncertprogramban is különlegességeket kínál ősszel a Fonó. Szeptemberben fellép Dresch Mihály népi kvartettje a Dresch Vonós Quartet. Tisztelet és alázat a források iránt, kiemelkedő muzsikusok, új és örökzöldnek számító Dresch-szerzemények, valamint sztenderdek Dresch-módra – mindezek együttese adja azt a zenei élményt, amit a kvartett koncertjeinek közönsége minden esetben az újszerűség élményével gazdagodva tapasztalhat meg.

A hónapban érkezik még a Chalga és a Moonshine Bros, valamint a visszatérő vendég, a Gypo Circus is. Az utóbbi zenekar új színt hozott a már elcsépeltnek hitt, hazai folk-ska-punk vonulat palettájára. A felületes szemlélőnek talán egy újabb Ocho Machónak tűnhet a produkció, ám valójában itt teljesen más ízek, életérzések bukkannak fel. A banda három legfőbb erénye: lenyűgöző zenei tudás, komoly refrénkomponáló tehetség és príma szövegek.

Szeptemberben ad helyet a Fonó a lengyel alapítású különleges nemzetközi projektnek, a Voicingers Fesztiválnak, amelynek célja, hogy betekintést nyújtson a legszínesebb és legautentikusabb, előremutató és friss zenei projektekbe. A fesztivál központi motívuma az improvizáció, amely a zenélés folyamatosan virágzó és megújuló formáinak kulcsa. A Voicingers Fesztivál népszerűsíti és támogatja a szakma fiatal képviselőit, illetve segíti mindazokat, akik számára fontos a zene, mint önkifejezési mód.

A fesztivál keretében a Fonóban három koncertestére és workshopokra kerül sor szeptember 17. és 21. között a Visegrád Fund támogatásával. Fellép a lengyel zenészek és a hazai ütős, Dés András kooprodukciója, a Karnas Formula, a francia-lengyel Manu Domergue’s Pebble In The Shoe, valamint a Harcsa Veronika Voicingers Special formáció is. A koncerteket minden esetben jam session követi.

A Fonó Budai megújult weboldala további információért itt böngészhető!