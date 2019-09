Premierszemle: Őszi színházi bemutatókat ajánlunk Budapesten

Idén nyáron sem szűkölködtünk remek színházi előadásokban, de azért mégis az ősszel együtt érkeznek a legígéretesebb színházi premierek. Összegyűjtöttük, melyek azok a bemutatók, amelyeket nem érdemes kihagyni idén ősszel.

Vígszínház: A nagy Gatsby

A kultikus, világhírű regény titokzatos szereplői most a Víg színpadán is életre kelnek. Gatsby, a titokzatos múltú aranyifjú fényűző világot teremt maga körül, hogy visszaszerezze élete nagy szerelmét, Daisy-t. Scott Fitzgerald műve nyomán a színpadi változat zenéjét Kovács Adrián komponálta, szövegkönyvét Vecsei H. Miklós írta, dalszövegeit Vecsei H. Miklós és ifj. Vidnyánszky Attila jegyzi, aki egyben az előadás rendezője is. A főbb szerepekben Wunderlich József, Waskovics Andrea, Ember Márk, Szilágyi Csenge, Ertl Zsombor és Hegedűs D. Géza láthatók. Bemutató: szeptember 7.

Nemzeti Színház: Rocco és fivérei

Apjuk halála után az öt Parondi fivér úgy határoznak, hogy anyjukkal dél-olasz falujukból a dinamikusan fejlődő Milánóba költöznek, valamikor az 1950-es évek elején. Együvé tartozás, a fennmaradásért való küzdés, a boksz és az edzőterem, a szerelem, a fivérek egymás iránti szeretete, illetve a közöttük óhatatlanul kialakuló versengés, és nem utolsó sorban a szülőföld utáni vágyakozás teremtik meg azt a drámát, ami e történetet egyetemessé teszi. A Giovanni Testori-regény Vidnyánszky Attila rendezésében elevenedik meg a közönség előtt a Nemzeti Színházban. Bemutató: szeptember 19.

Hatszín Teátrum: Mi történt Baby Jane-nel?

Az egykori gyereksztár, Baby Jane és húga, Blanche összezártan él egy házban, ahová rajtuk kívül csak a házvezetőnő jár be. Blanche, aki nagy színésznőként elhomályosította Baby Jane sikereit, ám egy baleset óta tolószékben tölti napjait, megadó szelídséggel tűri infantilis testvére egyre gonoszabb tréfáit. Mi a titok, ami összeláncolja őket? Kinek a bűnéért vezekelnek mindketten? A horror-történet regényben, filmen, színpadon egyformán hátborzongató őszinteséggel beszél az emberi egymásra utaltságról, ezúttal Alföldi Róbert rendezésében láthatjuk színpadra alkalmazva, Hernádi Judit és Kiss Mari főszereplésével. Bemutató: szeptember 21.

Jurányi Ház: Nagy vacsora

Vajon fog-e vetkőzni az első jelenetben a szerelmespár? Tízes skálán mennyire fogják egymást unni pár év múlva? Ha gyereket csinálnak, a cuki kisfiúból hány év alatt lesz stresszes alkoholista? Mi van még benne? Romantika, nagyszülők, tánc, mexikóiak, meglepetésbuli, gyerekek, Only you, Barcelona, gibbonok, esküvő, hamburger, ja és humor. Humor. És öngyilkosság. Nagyon vicces darab. És van még benne egy képlet is, melynek segítségével kiszámolhatjuk, milyen gyorsan fogjuk megismételni szüleink összes hibáját, valamint mennyi idő múlva nem találjuk meg a boldogságot. Színpadra alkalmazza Császi Ádám. Bemutató: szeptember 28.

Örkény Színház: Édes Anna

A tökéletes cseléd megöli gazdáit. Mi ez az ellentmondás? Kosztolányi Dezső drámai epikája tele van titkokkal és kérdőjelekkel. Címszereplője a magyar irodalom egyik legtöbbet vitatott-elemzett karaktere. A szerző ugyanis az élet titokzatos sokszínűségét, az ember megismételhetetlen egyediségét vallja. Elvet minden olyan eszmét és gondolatot, amelyik egyetlen okkal magyarázza a miérteket. Milyen lépcsőfokokon keresztül jut el valaki oda, hogy (tudatosan? ösztönösen?) képes legyen fellázadni a mindenki által, így önmaga által is elfogadott rend ellen? És mi lesz, ha a rendszer megdöntése — a kölcsönös függés révén — önmagunk megsemmisülésével is jár? Ezekre a kérdésekre keresi a választ Szenteczki Zita rendező és az Örkény Színház színművészei. Bemutató: október 3.

Centrál Színház: Love Letters

A Love Letters (Szerelmes levelek) különös színmű: egy férfi és egy nő öt évtizedet felölelő levelezése. Melissa és Andy naiv kisgyerekként kezdenek levelezésbe, és bár az évek, évtizedek egyre telnek, ők nem hagynak fel ezzel a szokásukkal: írnak, írnak, írnak – örömről, bánatról, szerelemről, életről, halálról. Bár a Vígszínház előadása negyed évszázaddal ezelőtt nagy siker volt, Magyarországon először a Centrál Színházban szólal meg a mű a szerző, A. R. Gurney eredeti szándékai szerint: a leveleket minden este más-más színészpáros olvassa fel, így minden élmény spontán, egyszeri és megismételhetetlen lesz. Bemutató: október 3.

Radnóti Színház: MOLIÈRE – the passion

MOLIÈRE – the passion címmel magyarországi bemutatóval indul a premierek sora a Radnóti Színházban. Egy több nációt képviselő írócsapat, Feridun Zaimoğlu, Günter Senkel és Luk Perceval színdarabja négy Molière-komédia (A mizantróp, Don Juan, Tartuffe, A fösvény) kortárs újragondolása, azok összefűzése egy grandiózus művé. A színdarab legendás világpremierje 2007-ben volt a Salzburgi Ünnepi Játékokon, míg a Radnótiban és először Magyarországon október 18-án mutatják be Forgách András fordításában, Hegymegi Máté rendezésében. A főbb szerepekben Pál András, Kováts Adél, Sodró Eliza, Porogi Ádám és Schneider Zoltán látható. Bemutató: október 18.

Radnóti Színház: Csillagképek

A Csillagképek című színdarab a helyzetek, döntések és együttállások furcsa konstellációja. Egy férfi és egy nő kapcsolatát látjuk, többféle helyzetben, és ezek többféleképpen újra lejátszódnak. A lány fizikus, a csillagokról, a részecskékről és a relativitáselméletről kutat. A tézise az, hogy ha van szabad választás, akkor minden kimenetel létezik egy-egy másik univerzumban. A férfi méhész, aki úgy szeretne élni, ahogyan a méhek: a szerénység és a csendes elegancia egyszerűségével élni az életet. Magyarországon a Radnóti Színházban láthatja először a közönség, Hárs Anna fordításában és Szilágyi Bálint rendezésében. Bemutató: október 20.