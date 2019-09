Októberben CAFe Budapest világsztárokkal és izgalmak programokkal

Van egy tippünk, hogy a nyári pihenés és a szeptemberi visszarázódás után mivel pörgesd fel magad. Október 4-étől 20-áig a 28. CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztiválnak köszönhetően a város megtelik jobbnál jobb köztéri programokkal, izgalmas premierekkel és világsztárokkal. Mutatjuk a kedvenceinket!

Ha ősz, akkor CAFe Budapest! A régió egyik legfontosabb összművészeti eseménysorozata idén sem hagy unatkozni. Érkezik például a világszerte hatalmas sikereket arató, groteszk és gyönyörű maszkokkal, szavak nélkül is lenyűgöző berlini társulat, a FAMILIE FLÖZ: Dr. Nest című előadásukban ébrenlét és álom, racionalitás és abszurditás határán mozogva egy elmegyógyintézet különös titkaiba pillanthatunk be.

A tánc szerelmeseinek is lesz miből válogatniuk, Sidi Larbi Cherkaoui, a kortárs táncélet ikonikus művésze például Nomad című, a sivatagi dűnék világát idéző koreográfiáját hozza el a fesztiválra, amelynek zenéjét nem más jegyzi, mint a világhírű elektronikus formáció, a Basement Jaxx művésze, Felix Buxton. Ugyancsak a megújuló Trafó Kortárs Művészetek Háza lesz a helyszíne a kortárs táncnak, a hiphopnak és a street dance-nek szentelt (D)OPEN Your Move minifesztiválnak is: nemzetközi workshop, concept battle, több előadás, köztük egy ősbemutató gondoskodik a felejthetetlen élményről. A Feledi Project Orfeusz történetét viszi színpadra a Müpában, már-már rockzenét idéző energiával, Szentpáli Roland kompozíciójában, és Revenge címmel most először láthatjuk Euripidész tragédiája és Richard Strauss operája nyomán megelevenedő Élektrájukat.

Persze a zenei ínyencségek sem maradhatnak ki: végre Budapesten is színpadra kerül Eötvös Péter operája, az Angels in America. A Neue Oper Wien és a fesztivál közös produkcióját Matthias Oldag rendezi, a karmesteri pulpituson pedig maga a szerző, az idén 75 éves Eötvös Péter áll majd. Napjaink egyik legizgalmasabb jazzmuzsikusa, az izraeli származású zongorista-zeneszerző Omer Klein világszerte keresett triójával lép a BMC színpadára, ahol saját fülünkkel tapasztalhatjuk meg, miért is nevezi a New York Times határok nélküli zenésznek.

Világzenei különlegességekért irány az Akvárium Klub, ahol a népszerű magyar és külföldi fellépőket felvonultató Budapest Ritmo fesztivál a portugál fadótól a balkáni rezesekig számtalan csemegét tartogat, az idei díszvendég pedig Lengyelország.

A CAFe 2019-ben sem marad adós a város utcáin-terein felbukkanó meglepő alkotásokkal. A köztéri és közösségi művészet egyik legeredetibb egyénisége, Olivier Grossetête végre Budapesten épít: egy ikonikus épület kartonmását – és az építményen dolgozó emberekből közösséget.

További infó itt: cafebudapestfest.hu