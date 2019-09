Újdonságok Budapesten: 8 hely, ahová megéri ellátogatni szeptemberben

Szeptemberben sem maradunk felfedezni való gasztrohelyek nélkül! Lássuk a legújabb budapesti vendéglátóhelyeket!

Habár a nyárnak hamarosan vége, még maradt néhány hét, amikor élvezhetjük a meleget; ennek pedig nincs jobb módja, mint pár gombóc hűsítő fagylalt elfogyasztása – egyenesen a Balaton-felvidékről. A Kő Fagyi? nevet viselő balatoni kézműves fagylaltozó megnyitotta budapesti üzletét Kell Fagylalt? fantázianéven, így immár a fővárosban is hagyományos és tejmentes fagyik, kézműves szörpök, és jó erős kávé várják a betérőket. Az aprócska üzlethelyiség mindössze 5 perc sétára található a Széll Kálmán tértől, az árnyékos Városmajor park szomszédságában, ahol számos pad szolgál tökéletes helyszínként a hideg desszertek elfogyasztásához. Egy gombóc fagylalt ára 350 Ft és 550 Ft között mozog.

1122 Budapest, Maros utca 17.

A városi dzsungelként aposztrofált Hétkert nyár közepén nyitott meg a mindig nyüzsgő Kazinczy utcában, a népszerű belvárosi klub, az Ötkert kistestvéreként. Relaxálj a hangulatos kerthelyiségben a hét első felében, miközben egy frissítő koktélt iszogatsz és kellemes dallamok szólnak a háttérben, vagy nevezd ki a Hétkertet a hétvégi törzshelyeddé és táncolj a legmenőbb hiphop és deep house számokra. A trópusi italok, buja növényzet és változatos zenei irányzatok mellett, megtalálod a Blitz Pizza isteni remekeit is a bárpult mellett. Nyitás délután 5-kor!

1075 Budapest, Kazinczy utca 21.

A zsidónegyed legújabb bisztrója egy 1978-as svéd vígjátékról, a Picasso kalandjairól kapta a nevét, ugyanakkor Gertrude Stein amerikai író előtt tiszteleg, akinek párizsi szalonja olyan kivételes művészek találkozóhelye volt, mint Picasso, Matisse, Cezanne, Hemingway, Fitzgerald, és Apollinaire. A stílusos, egyben barátságos Yes, Gertrude akkorra vendégszeretettel üdvözli a betérőket, hogy még A nagy Gatsby írója is megirigyelné! A választék részét számos csapolt sör és a hagyományos street food ételek képezik, mint például a hamburger, a BBQ csirkeszárny vagy a quesadilla.

1075 Budapest, Kazinczy utca 52.

A Gepárd és Űrhajó Borbár a nemzetközi borok iránt rajongók igényeit szolgálja a Kálvin tértől egy köpésre: a Duna-parti testvérétteremmel ellentétben, ahol a magyar boroké a főszerep, itt a mediterrán országokból érkező borok kapnak különös hangsúlyt. Az újonnan nyitott, egyszerre funky és elegáns bár borboltként is működik, így beszerezhetjük a legjobb francia, olasz, spanyol és portugál borokat, de persze szert tehetünk néhány különleges magyar palackra is.

1056 Budapest, Szerb utca 15.

A népszerű bruncholó és ebédelő helyszínként szolgáló MOST Kortárs Bisztró tetején nyílt meg a 1ST Floor, egy pop-up borbár, amely városra néző ülőhelyekkel, magyar kézműves sörökkel és borokkal, koktélokkal és ízletes csipegetni valókkal (többek között humusz, nachos és sajttál is kapható) várja vendégeit. A MOST 1ST Floor szerdától szombatig, délután 4 és éjfél között zenés bulikkal és laza hangulattal kecsegtet, az Operától mindössze pár sarokra.

1066 Budapest, Zichy utca 17.

A Szondi utcai Local Kornert egy fiatal, siófoki csapat alapította még 2014-ben, de az üzlethelyiség túl kicsinek bizonyult a tulajdonosok ambícióihoz, így úgy döntöttek, tágasabb helyre költöznek, a bulinegyed közelébe. A 32 cm-es pizzák 2190 forintba kerülnek (a sajttal töltött szélért plusz 600 forintot kell még rászánni az ízélményre), és csak rajtad áll, milyen feltétekkel gazdagítod az olaszok specialitását. Ha nem tudod eldönteni, hogy az ananász és a bacon jó választások-e a fokhagymás-tejfölös alapra, nyugodtan kérj segítséget a mindig mosolygós személyzettől.

1052 Budapest, Semmelweis utca 17.

Egy párizsi utazás és a kávé iránti rajongás ihlette a Café Flore-t, amely egy kedves, francia stílusú találkahely a Széll Kálmán tér szomszédságában. A pasztell színű falak között elfelejtjük, hogy valójában Budapesten járunk, amelyhez az olyan autentikus francia fogások is hozzátesznek, mint a croque mademoiselle, a pain perdu, a különféle tésztaételek, a tarte-ok és a quiche változatok. Ugorj be egy isteni feketére, válassz a Café Flore finom reggeli ételei közül, ücsörögj a barátságos teraszon, és/vagy látogass el a Les Cadeaux de Flore bonbonüzletbe és térj haza egy csodás desszertdobozzal!

1015 Budapest, Hattyú utca 2.

A budai oldal egyik legszemrevalóbb terén, a szökőkutat körülölelő Corvin téren található a Corvin Gastropub, amely nemzetközi fogásokkal csábítja a nagyérdeműt, többek között fésűkagylós zöldborsólevessel, rukkolás-kecskesajtos céklarizottóval és málnafagyis Inaya csokoládészufléval. A széles sörválaszték (lagerek, búzasörök, félbarna- és gyümölcsös sörök, Magyarországból, Csehországból, Németországból, Spanyolországból és Belgiumból) mellé persze finom falatok is társulnak: elropogtathatunk néhány édesburgonya hasábot rukkolás majonézzel, de akár megkóstolhatjuk a mini bárányburgert is.

1011 Budapest, Corvin tér 6.