Voicingers Fesztivál – Szeptemberben a Fonóban

Szeptember 17. és 21. között koncertekkel és workshopokkal várja vendégeit a Fonó Budai Zeneház.

A Voicingers Fesztivál ötlete Lengyelországban született meg azzal a céllal, hogy betekintést nyújtson a legszínesebb és legautentikusabb, előremutató és friss zenei projektekbe. A programsorozat központi motívuma az improvizáció, amely a zenélés folyamatosan virágzó és megújuló formáinak kulcsa. A Voicingers Fesztivál népszerűsíti és támogatja a szakma fiatal képviselőit, segítve mindazokat, akik számára fontos a zene, mint önkifejezési mód.

A rendezvény keretében a Fonóban három koncertestére és tucatnyi workshopra kerül sor szeptember 17. és 21. között a Visegrád Fund támogatásával. Fellép a lengyel zenészek és a hazai ütős, Dés András kooprodukciója, a Karnas Formula, a francia-lengyel Manu Domergue’s Pebble In The Shoe, de a Harcsa Veronika Voicingers Special formáció is tiszteletét teszi a helyszínen. A koncerteket minden alkalommal jam session követi.

A mesterkurzus-kínálatban – a koncerteken fellépő előadók vezetésével – találunk légzéstechnikai-, improvizációs-, illetve ritmusgyakorlatokra épülő workshopot, testtudat-fejlesztést, valamint különböző relaxációs gyakorlatok elsajátítását támogató órát, melyek során az érdeklődők a csapatmunka jellegzetességeit is megtapasztalhatják.

Ezekre az alkalmakra professzionális és nem-szakmabeli zenészek egyaránt jelentkezhetnek az alábbi elérhetőségen.

Mindemellett a tanultakat a programsorozat ideje alatt minden este lehetőség nyílik a gyakorlatban is kipróbálni, hisz a koncertek utáni közös zenélésbe szabadon bekapcsolódhat bárki, aki szívesen részesévé válna egy egyszeri és megismételhetetlen élménynek.

További információ a fesztiválról a Voicingers Hungary weboldalán olvasható.