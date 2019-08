2019-ben immár harmadik alkalommal méri össze erejét a kajak-kenu sport hazai és külföldi élmezőnye a Red Bull Vízisprinten. Szeptember 1-jén a Városligeti-tavon többek között olyan neveknek drukkolhatunk, mint Lucz Dóra vagy a kétszeres világbajnok Tótka Sándor.

Ütős programmal indítja az őszt Budapest: a Magyar Kajak-Kenu Szövetséggel közös szervezésben a sportolók idén is egy mindössze 100 méteres, páratlan küzdelmeket rejtő pályán mérhetik össze erejüket egymással, a közönség pedig többek között a sportág legnagyobb hazai tehetségeinek is drukkolhat. Ahogy azt már a korábbi években megszokhattuk, a vízisprint hatalmas mentális, valamint fizikai csatákat és persze váratlan fordulatokat ígér.

Magyar színekben versenyez majd a szegedi Kajak-Kenu Világbajnokságon 200 méteren egyéniben induló, kétszeres Európa-bajnok Lucz Dóra, a junior világbajnok Lucz Anna, valamint a kétszeres világbajnok Tótka Sándor is, de természetesen itt még nem ér véget a mezőny névsora. A főváros szívében külföldi versenyzők is rajthoz állnak majd, többek között az olimpiai és világbajnok német, Tom Liebschert, a kétszeres Európa-bajnok szerb, Marko Dragosavljevic és az EB ezüstérmes litván, Artūras Seja.

Az esemény a versenyprogramokon kívül a szárazföldön is tartogat meglepetéseket az érdeklődők számára, így az igazán bevállalósak a vízisport-eszközökön is kipróbálhatják magukat. A délelőtt folyamán sárkányhajóval, kenukkal és SUP-okkal várják a kilátogatókat.A rendezvényen, amely a főváros támogatásával valósul meg, az aktív és a feltörekvő generáción kívül a sportág hazai legendái, többek között Storcz Botond, Hegedűs Róbert, Beé István és Horváth Gábor is tiszteletüket teszik.

Érdemes lesz tehát kilátogatni szeptember 1-jén a Városligeti-tóhoz, ahol garantáltan maradandó élményben lehet része a közönségnek. A részvétel ingyenes, de a férőhelyek száma korlátozott, azok elfoglalása érkezési sorrendben történik. További információkért kattints az esemény hivatalos oldalára!

Kiemelt kép: Kurt Bauschardt (Flickr)