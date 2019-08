5 termék, hogy 5 perc alatt elkészülj reggelente

A hétköznapok rohanásában sokszor még reggelizni sincs időnk, nemhogy belőni a tökéletes frizurát, és feldobni a hibátlan sminket. Néhány egyszerű kellékkel azonban pár perc alatt csodát tehetsz a megjelenéseddel, ehhez mindössze 5 elengedhetetlen alapdarabra lesz szükséged! Lássuk, melyek ezek!

BB krém

Könnyebb, mint egy alapozó, viszont jóval több, mint egy egyszerű hidratáló. A színezett krémek egységessé, üdébbé teszik az arcbőröd, az egyetlen komoly kihívás, hogy megtaláld a bőrszínedhez passzoló tökéletes árnyalatot. Ha ezzel megvagy, utána soha többé nem akarsz majd lemondani a kedvenc BB krémedről!

Szempillaspirál

Pár mozdulat, és a legálmosabb tekintet is sokkal igézőbbé válik, ha kiemeled a pilláid! Nem kell szemceruza, sem szemhéjpúder, ha van egy jó szempillaspirálod, amivel hosszabb és dúsabb pillákat varázsolhatsz magadnak.

Pirosító

Pusztán két ecsetvonással felélénkítheted az orcáid, egy kellemes rózsaszínes vagy bronzos árnyalattal. 10 másodpercet vesz mindössze igénybe, de mintha a nap csókolta volna meg az arcod!

Színezett ajakápoló vagy egy nude rúzs

Egy pillanat alatt fel lehet kenni egy enyhén színezett ajakápolót vagy egy természetes színű rúzst, ami mégis ad egy kis fényt és teltséget az ajkaidnak, legyen az a piros, a rózsaszín vagy a narancs bármelyik árnyalata. Ha pedig egy intenzívebb, erőteljesebb árnyalatú rúzst kensz fel, az gyakorlatilag önmagában kitesz egy feltűnő sminket.

Parfüm

A reggeli készülődést koronázd meg 2-3 fújással a kedvenc női parfümödből, mert a hozzád leginkább passzoló illat is öltöztet, akár hiszed, akár nem! A különböző évszakokban váltogathatod is a kölniket, hiszen télen sem ugyanazokat a színeket és anyagokat részesítjük előnyben, mint nyáron, így van ez az illatokkal is.

