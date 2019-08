A legjobb pékségek Budapesten – és nagymama kenyerének titkos receptje

A péksütemények változatos formában ugyan, de elengedhetetlen részei a mindennapjainknak. Mondhatni, nem telik el nélkülük nap. A kenyér ünnepéhez közeledve, a főváros legjobb pékségeit felvonultató listával kedveskedünk most a kelt tészták, sütemények és persze a kenyerek rajongóinak.

Nyomtatás Nagymama kenyere A Három Tarka Macska elárulta nekünk, mi nagymama kenyerének titka! Alább olvashatjátok, hogyan készül a hagyományos fehér kenyér. Hozzávalók 370 g BL 80 kenyérliszt lehetőleg kövön őrölt

210 g víz

8 g só

200 g érett kovász Elkészítés Egy tálban összekeverjük a lisztet és a vizet, majd 5 percig gyúrjuk.

Letakarjuk, és 1 órát pihenni hagyjuk szobahőmérsékleten.

Ezután hozzáadjuk a sót és a kovászt, és 7-10 perc alatt csomómentes, selymes felszínű, közepesen lágy tésztát dagasztunk belőle.

Lisztezett munkafelületre fordítjuk, óvatosan gömbölyítjük, vékonyan megszórjuk liszttel, és konyharuhával letakarva 2 órát pihenni hagyjuk szobahőmérsékleten. Az első óra után finoman áthajtogatjuk a tésztát. A második óra elteltével óvatos mozdulatokkal cipót formázunk a tésztából, és fejjel lefelé egy előzőleg bőségesen belisztezett szakajtóba helyezzük.

A felszínét enyhén belisztezzük, majd konyharuhával letakarva kb. 12 órán keresztül 10-12°C-on tároljuk. Ha van borhűtőnk, az ideális erre.

A sütés előtt előmelegítjük a sütőt 240-250°C-ra, és a legalacsonyabb pozícióba betolunk átforrósodni egy vékony tepsit.

A szakajtóból a cipót egy hirtelen mozdulattal egy sütőpapírral bélelt tepsire fordítjuk, és a tetejét kereszt alakban bemetsszük 2-3 cm mélyen.

A tésztát betoljuk a sütő középső pozíciójába, a felforrósodott tepsibe egy pohár vizet öntünk, majd azonnal becsukjuk a sütőajtót. Így tudunk kellő gőzt biztosítani a kenyérsütéshez. Kb. 40 perc alatt sötétbarnára sütjük.

Fontos, hogy a kisült kenyeret kb. 40 percet hűlni hagyjuk szobahőmérsékleten, rácsra téve, hogy az alja is szellőzni tudjon.

A 2017-ben nyitott Három Tarka Macska egy újlipótvárosi kézműves pékség, amely kizárólag minőségi lisztfajtákkal dolgozik. A széles választék részét képezik friss kenyerek, kakaóscsigák, croissantok, kalácsok és finom kávé is, de mindezek csupán a jéghegy csúcsa. Napi leves, limonádék, joghurtok, alkoholmentes italok és ezerféle isteni péksütemény is kapható az üzletben. Minden helyben készül, a legtöbb alapanyag magyar termelőktől származik, a bagettekhez használt liszt viszont egy francia családi malomból érkezik, ami a Bourgeois nevet viseli. Hétköznapokon reggel fél 7 és este fél 8 között találod nyitva a Három Tarka Macskát, hétvégéken pedig változó nyitva tartási idővel működnek. Jó hír, hogy házhoz szállítást is vállalnak!

1137 Budapest, Pozsonyi út 41.

Az V. kerületben található Artizán Budapest üzletében minden a friss, helyi alapanyagokból készült prémium péksütemények körül forog. A pékek csapatát Fekete Gergő vezeti, aki 12 év külföldi, vendéglátóiparban szerzett tapasztalat után tért vissza Magyarországra, hogy elindítsa saját vállalkozását; az Artizán azóta is tartósítószermentes finomságokkal látja el a budapestieket. Ahhoz sajnos nincs elég hely, hogy ódákat zengjünk minden termékükről, de a vaníliás-kardamomos csiga nélkül hazaindulni vétek, ahogy a naponta változó ízesítésű Nap Kenyere nélkül is. Szezonális alapanyagokból készült napi ebédmenü is a repertoár része.

1054 Budapest, Hold utca 3.

Miután Ádám, Márton és Máté (a Pipacs Pékség későbbi alapítói) megtapasztalták az irodai munkavégzéssel járó monotonitást, úgy döntöttek, Franciaország felé veszik az irányt, ahol megtanulnak mindent az egyik legősibb mesterségről, a kenyérkészítésről. Pár éven keresztül francia pékmesterek mellett segédkeztek, majd visszatértek az óhazába, hogy biolisztből készült kézműves kenyerekkel lássák el a fővárosiakat. A III. kerületben üzemelő pékségük ma már hétfőtől csütörtökig várja a vendégeket, míg szombatonként a Mom Biopiacon találhatjuk meg termékeiket, csupán a frissen sült mennyei kenyérillatot kell követnünk a roskadásig megpakolt standok között haladva. A kenyerek mellett, kalácsok, croissantok, pain au chocolat, édes csigák és Liége-i gofri is csábítgat a Pipacs pultjában.

1037 Budapest, Bécsi út 267.

A vintage kincsek ölelésében fekvő Pékesség a maga kézműves péksüteményeivel a múlt ízeit és persze hangulatát igyekszik felidézni. Noszvai András 2014-ben alapította a Lajos utcai pékséget, ahol a frissen őrölt kávé, a házi gyömbértea és a sütőből éppen csak kivett péksütemények illata tölti meg a nyári levegőt reggel 7 és délután 1 között (augusztus 20. után már 6-ig nyitva lesznek). A Pékességben komoly hangsúlyt fektetnek a hagyományőrzésre, nyitott konyhájukon keresztül viszont a vendégek is jól láthatják, hogy készülnek a szemkápráztató piték, pogácsák, kalácsok, kuglófok és linzerek, amik aztán a pulton díszelegnek, mielőtt a tányérunkon landolnának.

1036 Budapest, Lajos utca 93-99.

Mitől tökéletes egy vekni kenyér? A Pékműhely szerint jó minőségű liszt, víz, só, kovász és egy csipet szeretet kell hozzá. A családi pékséget azzal a céllal hozták létre 2010-ben, hogy a nagyszülők kenyér iránti szeretetét és tiszteletét “belegyúrják” egy finom és egészséges kézműves kenyérbe. A Pékműhely csapata a lehető legkiválóbb alapanyagokkal dolgozik, amiből az fakad, hogy a választék limitált, de legalább biztosak lehetünk benne, hogy minden termékük őszinte odaadással készül. Ha rumban ázott meggyel tűzdelt kakaós csigára vagy egy karaj krumplikenyérre fáj a fogad, irány valamelyik budapesti Pékműhely! A címeket alább találod.

1015 Budapest, Batthyányi u. 24.

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/b

1024 Budapest, Lövőház utca 7-9.