A szülinapos Chris Hemsworth első 5 filmje

Az istenek is öregszenek, és ha már a Thort alakító ausztrál színész augusztus 11-én 36 éves lett, elővettük a jó öreg IMDb-t, és megkerestük az első 5 filmjét.

Mielőtt belevágnánk: Chris karrierje 2002-ben kezdődött, amikor több TV-sorozatban (Guinevere Jones, Neighbours, Marshall Law) szerepet kapott hosszabb-rövidebb időre. Cikkünkben most nem a kezdeti szárnypróbálgatásokat, hanem a szériák utáni első 5 nagyjátékfilmjét vesszük sorra.

#1 Star Trek (2009)

A Star Trek-univerzum 2009-es részében Chris Hemsworth alakítja George Kirköt, James T. Kirk apját. Egy összecsapásban 12 percig volt az űrhajó kapitánya, mégis sikerült megmentenie 800 ember életét, köztük a fiáét és a feleségéét.

#2 Pokoli édenkert (2009)

A trillerben Hawaii-ra tartó friss házasok közel sem tökéletes nászútját követhetjük végig. A paradicsomnak vélt hely a szemük előtt változik földi pokollá, amikor egy párokat gyilkoló titokzatos idegen elől menekülve már azt sem tudják, kiben bízhatnak meg.

#3 Ca$h – A visszajáró (2010)

Sam és párja egy pénzzel megtömött bőröndöt találnak, és eszük ágában sincs őrizgetni azt, amíg jogos tulajdonosa el nem megy érte. Boldogan és költekezve élik világukat, mígnem elherdálják a hatalmas összeget, és felbukkan a rosszarcú bűnöző, aki visszaköveteli azt. A párocska csak úgy tudja megadni a tartozást, ha rablónak áll.

#4 Ollie Klublershturf vs. the Nazis

Különös macska-egér játék a nácik, egy hihetetlen elme, és egy időgép között.

#5 Thor (2011)

Asgard királyának legidősebb fia, Thor arra készül, hogy átvegye apja után a trónt. A beiktatási ceremóniát jégóriások zavarják meg, amit sem a jövőbeni uralkodó, sem testvére, Loki nem hagyhatnak tétlenül. Mivel apjuk parancsa ellenére cselekednek, Odin megfosztja Thort isteni erejétől, és a Földre küldi pörölyével együtt, amit csak az tud használni, aki méltónak mutatkozik rá.

A színész nem tétlenkedik, hamarosan új filmekben láthatjuk a mozivásznon. A közeljövőben a Jay és Néma Bob rebootban (2019) és a Dhaka című filmben fog feltűnni, 2021-ben pedig a What if..? c. sorozatban Thort játssza majd. Ugyanabban az évben kerül mozikba a Thor: Szerelem és mennydörgés, és már bejelentették, hogy Hemsworth kapta meg a címszerepet Hulk Hogan készülő életrajzi filmjében. Utóbbi bemutatásának dátuma egyelőre nem ismert.

Kiemelt kép: Gage Skidmore