Magyar focimezben zenélt Ed Sheeran a Szigeten

A MLSZ pedig megköszönte a kedves gesztust.

Augusztus 7-én, a Sziget Fesztivál nyitónapján adta várva várt első magyarországi koncertjét a brit világsztár, Ed Sheeran.

Az előadó az este egy pontján jó szokásához híven a fogadóország, azaz ezúttal hazánk nemzeti labdarúgó-válogatottjának hivatalos mezét is magára öltötte, sőt Instagramján is egy a jellegzetes piros pólóban készült pillanatképpel emlékezett meg a buliról.

A Magyar Labdarúgó Szövetség (MLSZ) a koncert után Facebook-oldalán köszönte meg Ednek a kedves gesztust.



Egyébként néhány órája megjelent Sheeran legújabb videoklipje a friss, No. 6 Collaborations Project albumon hallható Nothing On You-hoz, melyben ezúttal az argentin rapper, Paulo Londra és Dave működik közre.