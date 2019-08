Hétvégi programajánló, ha nincs Sziget-jegyed

Augusztus 8., csütörtök

Czanik Mátyás: Budapesten élő és alkotó festő vagyok. Absztrakt geometrikus képeket festek; célom, hogy közelebb vigyem az emberekhez ezt a sokszor nehezen értelmezhető, elvont stílust. Mostani kiállításom fő témája az elsőre fel nem ismerhető és elrejtett formák, érzések. Az ihletet az elmúlt egy év eseményei adták: az új műtermem nyugodt és kiegyensúlyozott légköre, illetve azok a zenék, amelyeket mostanában hallgatok.

Raktárvásár egy színház falai között! Augusztusban a Hatszín Teátrum 300 férőhelyes nagytermét beborítjuk könyvekkel és újra könyvoszlopok mellett sétálgatva lehet szemezgetni az elmúlt 20 év legjobb Geopen könyvei között! Mindezt a belváros szívében az Oktogonnál!

Az állatkertben a zárás után sem áll meg az élet, de vajon mit csinálnak éjszaka az állatok? Ha kíváncsi vagy rá, akkor itt a remek alkalom, hiszen most nemcsak az esti hangulatba kóstolhatsz bele, de a kulisszák mögé is bekukucskálhatsz.

poszt-punk és indie gitárzene talapzatból (!!! (Chk Chk Chk), Out Hud) kiszökkenő Justin Van Der Volgen hozza a folyópartra az eklektikus diszkóbölcseletbe oltott, stabil lázadozást

Augusztus 9., péntek

Most 1001 mesés darab vár féláron. Jubileumi ajánlatunk az online kereskedésünk 10.évfordulóján. Mindenkit várunk szeretett vintage darabjainkkal és egy pohár pezsgővel.

A Budabeats legfrissebb vinyl kiadványát a Southern Hemispheret, a belváros legújabb tetőteraszán mutatjuk be. Három év. Ennyi ideje dolgozunk ezen a maxin. Épp egy erdélyi turnét toltunk, mikor több hetes huzavona után sikerült jogosítani a Chillum Trio Ebo Taylor feldolgozását. Ekkor született az ötlet, hogy készítsünk egy válogatást feldolgozássokkal a déli féltekéről. BéTé (aka Suhov) braziliai Camila Costa feldolgozása egyértelmű volt, hogy rákerül. Aztán egy másfél éves jogosítási huzavona után végre pipa került a Petko Turner feldolgozás mellé is. Sok száz levélváltás kellett hozzá Letta Mbulu kiadójával, terjesztőjével, zeneszerzőjével – aki egyébként egyben a férje is a legendás dél-afrikai énekesnőnek. Becsúszó szereléssel rákerült a lemezre a kiadóhoz közel álló holland UMOJA és barátainak öröm-session-zenéléséből született cumbiás Berimbao. Szóval egy jó adag kitartó munka van a lemezben, hogy ne essünk bele az “átírom a számcímet és jó lesz” típusú megoldásokba jogosítások helyett. Szeressétek az így született zenéket, legalább úgy, mint mi és támogassátok erőfeszítéseinket: vásároljatok Budabeats lemezeket! Jelen esetben a Southern Hemispheret.

2019-ben augusztus 8-15 között érkezik hozzánk a legnagyobb meteorrajok egyike, így ebben az időszakban óránként akár 100 hullócsillag is megfigyelhető. Augusztus 9-én ez a jelenség kifejezetten erőteljes lesz, így egy egyedülálló, lélegzetelállító koncertre készülünk a budai hegyek tetején! Klasszikus, nagyzenekari koncerttel kísérjük a csillaghullást, sötétben és óriás kivetítőn is kivetítve egy űrteleszkóp képeit, egy teljesen fény és zajszennyezés védett szabadtéri színházban!

Augusztus 10., szombat

Jógafesztivál a Citadellán

Egyedülálló sporteseményre várják az érdeklődőket a Budapest 2019 Európa Sportfővárosa évad keretében. Augusztus 10-én és 11-én a jógázók vehetik birtokba a Citadellát és ismerkedhet meg mélyebben ennek a mozgásformának pozitív fizikai, illetve mentális hatásaival. A Jógázz a Citadellán alkonyattól pirkadatig rendezvény szombat délután 5 órakor veszi kezdetét, és óránkénti váltásban, 50 perces órák keretében, egyszerre nyolcvanan jógázhatnak együtt a helyszínen. Így 23 óráig Sivananda, Iyengar , Vrindávan Gangótri, Himalájai, a Kundalini, illetve Forrójóga foglalkozásokon vehetnek részt az előre beregisztrált érdeklődők. Másnap, vasárnap reggel pedig a korán kelők Napüdvözlő és Astánga Vinyásza jógával indíthatják a hétvége második felét hajnal 4:30 és 6 óra között. Az órákat olyan neves hazai oktatók tartják, mint Beöthy Árpád, Répássy Erika, Képes Andrea, N. Szabó Kata, Kormos Éva, Kováts Dea, illetve Fehér Eszter.

Azoknak is érdemes lesz kilátogatniuk augusztus 10-én az eseményre, akik a jóga hagyományaira, múltjára, jelenére és elméleti hátterére kíváncsiak. Őket a Gellérthegyen közvetlenül a Citadella alatt elhelyezkedő parkosított területen várják a Jóga-pikniken, ahol bemutatkoznak a különböző jógaiskolák, jógairányzatok, valamint szakmai előadások, beszélgetések, közös zenélés, illetve gyermekjóga színesíti a programot.

Kinek ne lenne otthon számtalan ruhadarabja, melyet megunt, kinőtt, sosem vett fel, de sajnálja kidobni, mert többre érdemesnek tartja őket annál? Nekünk is van, mi sem tudtuk eddig, mi legyen velük, aztán egy hirtelen gondolattól vezérelve kitaláltuk a ruhavásár ötletét. Az ötlet egészen egyszerű: Ti hozzátok a ruhákat, táskákat, kiegészítőket, csecsebecséket, mi adjuk a helyszínt és a közösséget.

Gondolnád, hogy Budapest belvárosában több mint ezer olyan épület van, amelyeken ma már hiába keressük egykori tetődíszeiket? Vajon hova lettek a házakat ékesítő tornyok, díszes kupolák vagy gigantikus reklámdíszek? Ennek eredünk nyomába legújabb sétánkon, és a ma már csak fotókról megismerhető egykori díszítmények sorsa mellett fény derül az épületek egyéb különlegességeire is: mára feledésbe merült építészeti megoldásokra, szerelmi csatározásokra, egykori kereskedők titkaira, és még a Habsburg család múlt század eleji befektetési stratégiájába is bepillanthatunk.

Ismét megrendezésre kerül a Futrinka Egyesület örökbefogadó napja, ahol személyesen találkozhattok gazdikereső védenceinkkel. Egyesületünk 2006-ban alakult, négy tevékenységi csoportból áll. Ebből három fajtamentés: vizsla, tacskó és dog, illetve az alaptevekénységi csoport, mely az esélytelen keverékeket menti. Ha szívesen örökbefogadnál egy négylábút, szívesen beszélgetnél velünk, szívesen támogatnád mentésüket vagy kijönnél megszeretgetni védenceinket, örömmel látunk!

Egy legendás este – hazánk legnagyobb fenegyerekei, a Ganxsta Zolee és a Kartel ikonikus albumukat, a Helldoradot hozzák el augusztus 10-én a Budapest Parkba. Az idén húszéves kultikus anyagon olyan slágerek szerepeltek, mint A jó, a rossz és a Kartel vagy A való világ – ezek is biztosan terítékre kerülnek a nyár leggengszterebbnek ígérkező estéjén!

Augusztus 11., vasárnap

Ha szereted az egyedi tervezésű kiegészítőket, látogass el hozzám, tervezd és alkosd meg saját tervezésű bőr szandálod a FlyWalking Studio következő workshopján! A foglalkozáson megtanuljuk a legegyszerűbb bőr megmunkálási technikákat, megtervezzük, kiszabjuk és összeállítjuk a saját szandálod. A legjobb minőségű bőrökből fogunk dolgozni, ráadásul rengeteg színes és mintás felületből választhatsz és kombinálhatod őket kedvedre. Ezen kívül még sok-sok csattal és szegecsekkel díszítheted az elkészült szandid.

A georgiai Savannah városka árnyas buszmegállójában különös mesemondó üldögél. Forrest Gump mindent látott és mindent átélt, de nem mindent értett. Nem éppen a legfényesebb elme. De hát az anyja is mindig azt mondta: “Csak az a hülye, aki hülyeséget csinál.” Forrest Gump pedig semmi egyebet nem csinált, mint jelen volt a XX. század minden fontos eseményén a focipályától a harctérig, az elnökök klubjától a médiavitákig, míg végül meg nem pihent egyetlen igaz szerelme karjában. Forrest Gump IQ-ja nem szárnyal az egekig, de rendkívül becsületes és jólelkű fiú. Különös véletlenek azonban hozzásegítik, hogy az 1950-es évektől 1970-ig Amerika minden jelentős eseményén részt vegyen, és minden jelentős személyiségével találkozzon, köztük: Elvis Presley-vel, JFK-vel, Lyndon Johnsonnal, Richard Nixonnal. Forrest elvégzi a főiskolát, harcol Vietnamban, élsportoló lesz, az egyetlen probléma csak az, hogy túl buta ahhoz, hogy megértse ezen fontos események jelentőségét. A “Forrest Gump” egy megindító romantikus mese egy ártatlan amerikairól, aki pont abban a korban élt, amikor Amerika elveszíti ártatlanságát.

Idén ismét augusztus második hétvégéjén várható a legtöbb hullócsillag, így vasárnap és hétfő este éjszakába nyúló pikniket és csillaghullás-nézést tervezünk a Lupa-sziget végében. Még besötétedés előtt kievezünk a Lupa-szigetre, ahol rakunk tüzet, sütünk szalonnát, majd közösen kémleljük az eget és kívánunk nagyokat.

A bevállalósak kint is alszanak, egy hálózsák, derékalj kombóval várhatóan átvészelhető lesz az éjszaka, de akár sátrat is lehet hozni. Aki nem marad éjszakára, éjfélkor lesz lehetősége elhagyni a szigetet, a többiekkel napfelkeltében evezünk vissza a Római-partra.