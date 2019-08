Ezt a 10 koncertet várjuk legjobban az idei Sziget Fesztiválon

Kevesebb mint 24 óra múlva megnyitja kapuit a Sziget Fesztivál. Lássuk, melyek a legígéretesebb koncertek az idei kínálatból!

Ed Sheeran első magyarországi fellépésére már évek óta várunk, idén azonban végre elérkezett a pillanat, hogy az egy szál gitárral is hatalmas bulit kreáló brit világsztár meghódítsa a Sziget nagyszínpadát. A koncerten minden bizonnyal teltház várható, így ha az első sorokban szeretnél tombolni, nem árt ha már órákkal korábban bebiztosítod a helyed.

A mindössze 24 éves amerikai rapper hazánkban tavaly került be igazán a köztudatba, de az Egyesült Államokban már 2016-os debütáló albumának köszönhetően felfigyeltek rá, mivel a Stoney címre hallgató anyag összesen 77 hétig vezette a Billboard legjobb R&B korongokat gyűjtő listáját. (Ezzel az eredménnyel Post Malone még Michael Jackson rekordját is megdöntötte!)

A “soulful electrót” játszó brit csapat második albumának anyagával látogat el idén a Sziget Fesztiválra. A jellegzetes hangú Olly Alexander korábban színészként kereste a kenyerét, többek között a Skins című sorozatban is feltűnt. A formáció két éve már zenélt a VOLT Fesztiválon, 2019-ben pedig a srácok a Sziget nagyszínpadán bizonyíthatnak.

A világ egyik legnépszerűbb rockbandája, a Nirvana egykori dobosa által vezetett Foo Fighters a fesztivál történetében egyedülálló módon egy két és fél órás (!) Sziget-záró nagykoncertet ad majd augusztus 13-án. A hírek szerint a csapat egy egészen furcsa kéréssel fordult a szervezők felé: öltözőjükbe két doboz LEGO-t kértek a showra való felkészüléshez.

Ki ne emlékezne 2015 leggyönyörűbb Szigetes koncertjére a Florence + the Machine jóvoltából? A 2007-ben, Londonban megalapított indie csapat három évvel ezelőtt Florence Welch lenyűgöző előadásmódjának köszönhetően csodálatos fesztiválnyitánnyal kedveskedett a hazai közönségnek, idén pedig újra elvarázsolnak majd bennünket augusztus 12-én.

Martin Garrix még csak 23 éves, de szettjeivel már az egész világot meghódította. A fiatal DJ 2013-ban az Animals című bulihimnusszal írta be magát az elektronikus zene történetébe, 2016-ban pedig saját lemezkiadót is alapított. A hazai közönség korábban már táncolhatott legnagyobb slágereire a Balaton Soundon, ezúttal pedig a Sziget látja vendégül.

A 2017-ben a legjobb duónak járó Grammy-díjat is elnyerő Twenty One Pilots a fesztivál utolsó napján örvendezteti majd meg a Sziget közönségét. Legnagyobb slágerük, a Stressed Out is biztosan elhangzik a koncerten, melynek setlistje nagyrészt a tavaly októberben megjelent albumuk dalaiból áll.

A svéd énekesnő dark popos hangzású dalait 2014 óta figyeljük, de Tove Lo nemcsak előadóként, hanem zeneszerzőként is jelentős munkássággal rendelkezik. Írt már dalt többek között az Icona Pop-nak és a Girls Aloudnak, de Cher Lloyd egyik albumának elkészülésében is segédkezett.

2002-ben kezdte meg működését a brit indie rock-szféra egyik legjelentősebb szereplője, a The 1975. A négytagú csapat legfrissebb albuma 2018 novemberében látott napvilágot A Brief Inquiry into Online Relationships címmel. A srácok 2014-ben már jártak Magyarországon, augusztus 8-án pedig újra tiszteletüket teszik a fővárosban.

A Thrift Shopnak köszönhetően a Grammy-díjas Macklemore neve a világ minden pontján ismerősen cseng a hiphop rajongóinak. Az előadó már visszajáró vendég hazánkban, hisz a Balaton Soundon és a Szigeten is fellépett. Mack előszeretettel osztja meg (fájdalmas) személyes történeteit dalaiban, ugyanakkor ha buliról van szó, abban is lehet rá számítani!