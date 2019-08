Induljon az augusztus a legjobb hétvégi programokkal!

Kánikulával köszöntött ránk az augusztus, bár hétvégére, ha minden igaz, most is elromlik az idő, de a város tele lesz jobbnál jobb programokkal, szóval aggodalomra semmi ok, lesz mit csinálni, akár esik, akár fúj!

Augusztus 1., csütörtök

Rendszeres csütörtöki diszkó-koktél kevergetés & ritmizálás a Lánchíd mellett.

DP rezidencia továbbra is Akos V // Moroncsik // Route 8 // Soundbank

Ha kiszakadnál a városból…

A Balaton északi partjának egyik legkedvesebb falujában, Paloznakon a Homola Pincészet 2019-ben már nyolcadszorra rendezi meg a Paloznaki Jazzpikniket, ami kis Tájház udvari dzsemboriból vált 3 napos, 4 színpados, 30 koncertes rendezvénnyé, 2015-től pedig a Nagyon Balaton rendezvénysorozat oszlopos tagjává.

Augusztus 2., péntek

Yo, mit kíván a magyar nemzet? Magyar nemzeti hip-hop rappet!

A Hadik Utcabáloknak már hagyománya van, 3 éve hatalmas szabadtéri koncerttel indítjuk az őszi szezont. Idén is lesz Utcabál, ezt garantáljuk, de készülünk nektek még előtte egy másik szuper nyári estével. Augusztus 2-án este a Hadik egyik kedvenc zenekara, a Fran Palermo fog elvarázsolni titeket a Hadik teraszán felállított színpadon. A mediterrán ritmusokra mindannyian megmozdulunk majd, a táncparkettet már készítjük nektek! Az esemény ingyenes.

Biztosan ismered azt az érzést, amikor egész nap a belvárosi nyüzsgés vesz körül, mindenki hangos és körülötted minden zsúfolt. Te meg csak úgy megpihennél valahol, ahol megihatsz egy hideg italt és kicsit kikapcsolhatsz. Pár koccintás után megéhezel és kérsz valami megszokottat, de mégis újat a konyhától. Vágysz a zöldre, a természetre, de nincs időd órákat utazni érte. Elzárkóznál, de mégis mindenre nyitott lennél. Ezzel a vízióval nyitjuk meg a HÉTKERT-et, a 7. kerület zöld kertjét – az új közös életterünket!

Augusztus 3., szombat

Nyár derekán járva újabb kerékpáros programmal rukkolunk elő. Versenyre most ne számítsatok, ez a mostani nem erről szól. Viszont ami lesz címszavakban: bringapiac, DJ-k és koncert, kiállítás, kertmozi.

Európa legkiválóbb break és hip-hop táncosai mérkőznek meg egymással augusztus 2-án és 3-án az első alkalommal megrendezett Break it UP fesztiválon! A verseny mellett Dj-, és harcművészeti bemutató, graffiti verseny és akrobatikus kosárlabda bemutató is várja a látogatókat, esténként pedig fergeteges koncertek. A fesztiválnak az UP Újpesti Rendezvénytér ad otthont.

Augusztus 3-án szombaton elhozzuk a Muse de la Mer fürdőruhamárka exkluzív eseményének második felvonását az új kollekcióval kiegészülve: a hangulatról IMMI V és RUSTY gondoskodnak, mi pedig (ahogy tettük júniusban is) ezt tovább fokozzuk egy extravagáns divatbemutatóval, ahol megtekinthetitek a 2019-es Muse Collection legújabb darabjait, melyek közül egyet kisorsolunk az eseményben megszervezett nyereményjátékunk résztvevői között.

Augusztus 4., vasárnap

Ezen a hétvégén Nagy Sanya, a Hódítás a konyhában bloggere készít ínycsiklandozó melegszendvicseket. És hogy pontosan mik közül választhattok? A háromsajtos melegszendvics, a kolbászos nyitott melegszendvics és a mango chutney, mustár, cheddar, sonka/feta szendók mellé körítésként készül, nyári zöldsaláta és tök-, dinnye-, grapefruitsaláta.

Augusztusban a WAMP-os tervezők dupla sebességbe kapcsolnak, így két helyen is találkozhattok velük! A hónap első vasárnapján a szokott helyen, az Erzsébet téren a hűsítő medence partján várják a városban maradókat, azt követően pedig kiköltöznek Európa egyik legnagyobb könnyűzenei és kulturális rendezvényére az Óbudai-szigetre, ahol a SZIGET Fesztivál egész ideje alatt várják a Hello Wood őrülten színes faházaiban a stílusos fesztiválozókat!

Vasárnapi chillezés a vízparton? Naplemente a város felett? Vagy csak egy új, trendi nappali program részese lennél? Luxus medencés party a tetőtéren!

Az ír maffia legtehetségesebb fiatal tagja felvételizik a Massachusettsi Rendőrakadémiára. Azt a feladatot kapta, hogy legyen tökéletes rendőr, szerezzen magának egyre magasabb rangot a testületben, és jelentsen mindent igazi megbízóinak. Ám egy másik fiatal rendőrtiszt hasonló feladatot kap: neki Boston nagyhatalmú bűnszövetkezetébe kell jelentkeznie, hogy ott lehetőleg a keresztapa közelébe kerüljön. A két beépített ember jól végzi a munkáját. Mindketten sejteni kezdik, hogy az ellenfélnek is van egy kéme a közelükben: amelyikük hamarabb leleplezi a másik kémet, az talán életben maradhat végül.