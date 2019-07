Telekom Electronic Beats Festival – Még magasabbra kerül a léc

Három teremnyi tánccal, Motor City Drum Ensemble DJ-szettel és Modeselektor élővel robban a Telekom Electronic Beats Festival Budapest 2019 szeptemberében.

Az Electronic Beats Festival szeptember 19-21. között az Akváriumban vesz könnyes búcsút az emlékektől forró évszaktól, és két napon át várja a főváros bulizni vágyó tömegét nemzetközileg elismert fellépőkkel. A line-up élén a hét év után visszatérő német elektronikus zenei duó, a Modeselektor áll. Gernot Bronsert és Sebastian Szary mondhatni kultuszt teremtett maga körül azzal, hogy megmutatták, a tágabb értelemben vett technó egy nagy, abszurd cirkusz, ami kiszámíthatatlan, és bármikor átlépheti saját határait. A srácok előtt egy iráni származású avantgard popénekesnő, Sevdaliza fogja bemelegíteni a nagyterem közönségét a valóság és a fantázia határán táncolva. Misztikus atmoszférájú koncertje igazi must-see!

Az Erzsébet téren az elektronikus tánczene színterén valódi nagyágyúnak számító Motor City Drum Ensemble-nek is jelenése lesz. A stuttgarti house helytartója villámgyorsan kivívta a szakma és a közönség elismerését, arról nem is szólva, hogy a Raw Cut nevű sorozat, továbbá a DJ-Kicks c. lemez kuriózumnak számítanak a maguk nemében. Az elmúlt tíz évben mintegy száz remixet készített olyan neveknek, mint a Jazzanova, Tiga, Caribou vagy Tom Trago. Ha a nyárzáró bulikon nem sikerült kitombolnod magad a szó legjobb értemében, itt minden esélyed meglesz rá.

A 2018-es Electronic Beats Festivalon Âme és Dixon teremtettek tökéletes közeget az önfeledt szórakozáshoz, idén viszont az Innervisions kiadó, azaz az „emocionális klubzenék világítótornya” két másik figurát delegál: érkezik Marcus Worgull és Trikk. Ugyancsak nem kell otthon maradniuk azoknak, akik az újhullámon lebegnének, hiszen eljön a trópusias warm-up-szettek hőse, Paramida és az elragadóan egészségtudatos Nathan Micay. A feszes ritmusokért a Berlinből érkező Jennifer Cardininek és Robert Dietznek felelnek majd.