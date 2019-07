Nemzetközi breakversenyt rendeznek Budapesten

Európa legkiválóbb break és hip-hop táncosai mérkőznek meg egymással augusztus 2-án és 3-án az UP Újpesti Rendezvénytérben.

Az UP Újpesti Rendezvénytér augusztus elején egy egyedülálló, nemzetközi fesztiválnak ad otthont, melynek meglátogatásával egy hatalmas show-nak lehetünk részesei. Az idén első alkalommal megrendezett Break it UP ideje alatt a színházteremben Európa kiváló break és hip-hop táncosai mérkőznek meg egymással, miközben a teraszon országos graffiti verseny zajlik.

A break napjaink legdinamikusabban fejlődő, akrobatikus elemeket tartalmazó táncstílusa, mely a hetvenes évek Amerikájában (azon belül elsősorban New Yorkban) alakult ki. Magyarországon a nyolcvanas évek közepén robbant be a köztudatba, míg a kétezres évekhez közeledve két magyar csapat, a Suicidal Lifestyle és az Enemy Squad írta be magát a nemzetközi break történelembe a legnagyobb világversenyek megnyerésével.

Manapság nem csupán a videóklipekben láthatunk breaktáncosokat. Őket hívják artistaként a világ leghíresebb cirkuszaiba, de akár neves színházi darabokban is találkozhatunk velük. Ráadásul a táncstílus a 2024-es párizsi olimpián a tervek szerint végre önálló sportágként is bemutatkozik! A break tehát hatalmas utat járt be, de mára kétségkívül elterjedt az egész világon.

Az UP Újpesti Rendezvénytér teraszán összecsapnak továbbá a magyar utcaművész szcéna feltörekvő tehetségei is az Allcaps kollektíva szervezésében, kiknek fő célkitűzése a magyar graffiti közösség építése és a fiatal, kezdő alkotók támogatása.

Az esték megkoronázásaként pénteken a Hősök, szombaton pedig MGBility és az NKS (Nem Közölt Sáv) gondoskodik a hangulatról, míg a táncpárbajok ideje alatt DJ Jasty és DJ Deez pörgeti a lemezeket. Kísérőprogramként láthatjuk még Szénási Gergely Zoltán háromszoros karate világbajnok és csapata harcművészeti bemutatóját, illetve a Face Team Akrobatikus Kosárlabda csapat lélegzetelállító mozdulatait is.

További információt a rendezvényről a Facebook esemény leírásában találsz!