Prince mestere is fellép a Paloznaki Jazzpikniken

Az augusztus 3-án koncertező Maceo Parkerre még a legenda is felnézett!

Maceo Parker 50 éves pályafutása során jelentős nyomott hagyott a jazz, a soul, a funk és a rythm and blues műfajokon. Játszott James Brown-nal, George Clintonnal, de zenei sokszínűségét mutatja, hogy turnézott Prince-szel is, aki egyszerűen csak “a Tanár” néven emlegette őt.

Mindemellett kísérte Bryan Ferry-t, sőt a Red Hot Chilli Peppers-szel is fellépett. 1990-től pedig már saját zenekarával is járta a világot, és zeneszerzőként, zenekar vezetőként, valamint szaxofonosként is nagy népszerűségnek örvendett.

Maceo Parker művészetét a szakma több zenei díjjal is elismerte: átvehette a Pioneer-, és az Icon-díjat, de Párizsban a Jazz Ünnepén életművéért is kitüntették.

