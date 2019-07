Országos programajánló a Strandok Éjszakájára

Pénteken számos magyarországi fürdőben megrendezésre kerül a Strandok Éjszakája. Lássuk, hol várnak ránk a legizgalmasabb programok!

A fővárosi Aquaworld élményfürdőben a medencék szomszédságában látványos showműsorokat élvezhetnek május 26-án este a látogatók. A programban szerepel szamba bemutató, dob-, illetve lézershow, de tűzzsonglőrök is érkeznek. A háttérzenéről DJ gondoskodik.

Bükfürdőn a legnagyobb retro slágerek szólnak majd a Strandok Éjszakájára szervezett habpartyn, sztárvendégként pedig Zalatnay Sarolta érkezik a helyszínre.

21 órai kezdettel a ZERO Zenekar ad koncertet a Zalakarosi Fürdőben péntek este. A kültéri és a beltéri medencék egyaránt üzemelnek majd egészen hajnali 2 óráig.

20 órától birtokba veszik a Lupát a rockabilly dallamok az Ati EDGE and the Shadowbirds formáció jóvoltából. A belépés ingyenes, ráadásul finom grill ételekkel és kókusz koktél akciókkal is készülnek a szervezők.

Július 26-án videó disco, spinning maraton, finn szauna show, és aqua fitness várja a ráckevei Aqua Land Termál és Élményfürdő látogatóit. Neoton- és további népszerű retró slágerekkel fellép Fábián Éva, a hangulathoz illő ruhában vagy fürdőruhában érkezők pedig még egy nyereményjátékban is részt vehetnek!

20:30-tól éjfélig pancsolhatunk Komáromban a Strandok éjszakáján. Zenei aláfestésről az Elektronband gondoskodik, akik hatalmas retro slágerekkel kedveskednek a látogatóknak, illetve tűzzsonglőrök is bemutatkoznak majd az este folyamán.

A mosonmagyaróvári Flexum-Termál Gyógyfürdőben azok is jól szórakozhatnak, akik nem szeretnének vizesek lenni. Burai Krisztián és Lévai közös koncertjét, illetve az Éretlenek fellépését is élvezhetik, vagy táncolhatnak Andrewboy, Steve Judge vagy éppen a Miamisoul zenei válogatásaira.

A Kecskeméti Élményfürdő és Csúszdapark kínálatában látványos tűz- és lézershow, valamint a TST Tánc és World Jumping Studio Kecskemét lenyűgöző műsora kapott helyet, a lemezjátszók mögött pedig egész este DJ-k állnak majd.

A fővárosi Dagály Fürdő programok hosszú sorával gondoskodik arról, hogy a pénteki nap felejthetetlen legyen! A gyermekeknek szóló események (mese kvíz, családi vízi disco) már délelőtt elkezdődnek, de 11 órától SUP jóga bemutatót is szerveznek. A későbbiekben aquafitness, ügyességi játékok, gólyalábas bemutató, sőt még nyomkereső feladványok is rendelkezésre állnak majd.

Szekszárdon egész hétvégén tartanak a rendezvények az élményfürdőben. Pénteken napközben többek között vízitorna, csúszdaverseny és taekwondo bemutató vár ránk, az estét pedig egy páratlan vízi tűzijáték zárja; szombaton a gyerekek a légvárban, a felnőttek az Animal Cannibals koncertjén ugrálhatnak; végül vasárnap Vikidál Gyula és a Bon-Bon zenél.