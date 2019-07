Díjnyertes alkotások idén is a Cinefesten!

Az elmúlt tizenöt évben a CineFest Miskolci Nemzetközi Filmfesztivál hazánkban és külföldön Magyarország egyik legismertebb filmfesztiváljává vált. Minden év szeptemberében a filmszakma és a nézők az elmúlt egy év legjelentősebb, legizgalmasabb, legértékesebb filmjeivel találkozhatnak a világ filmterméséből, melyek többsége hazai premier.

A fesztivál létrehozásakor az volt a szervezők álma, hogy egyszer a CineFest a régió meghatározó nemzetközi filmfesztiváljává váljon. A nagy- és kisjátékfilmes versenyprogram folyamatosan magas színvonalával sikerült ezt elérniük. Idén már biztosan versenyez a Pressburger-díjért az idei Sundance Fesztivál egyik legnagyobb szenzációja, Joanna Hogg filmje, a Souvenir – a főszerepben Tilda Swinton káprázatosan tehetséges lányával, Honor Swinton Byrne-nel.

Szinte már hagyomány, hogy a Cannes-ban Arany Pálmát nyert alkotások magyarországi ősbemutatója Miskolcon van. Ez idén sem lesz másképp: a dél-koreai Parasite, Bong Joon-ho filmje a CineFesten mutatkozik be a hazai közönségnek, éppúgy, mint az idei Oscar-díjas kisjátékfilm, a Skin, melyek a magyar premierje szintén a CineFesten lesz. A fesztivál páratlan válogatást mutat be a legjobb, legfrisebb és legkreatívabb dokumentumfilmekből. A Kossuth-díjas alkotó, Almási Tamás Folyékony Arany című vadonatúj filmjének itt lesz a világpremierje, de a CineDocs blokkban lesz az HBO saját gyártású hazai produkciójának is a hazai ősbemutatója.

A CineFest filmtörténeti programja, a CineClassics ünnepi vetítéssel és kiállítással emlékezik Gábor Miklósra és Bessenyei Ferencre, akik éppen 100 éve születtek.

És, bármilyen hihetetlen, a fesztivál összes programja továbbra is ingyenes. Irány Miskolc!