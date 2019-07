Új dallal jelentkezett Charli XCX

Két vagány csaj és egy közös sláger a szerelem univerzumáról: itt a Blame It On Your Love.

A pop ikonikus úttörője, Charli XCX nemrégiben egy vadonatúj felvétellel rázta fel rajongóit, mellyel végérvényesen bebetonozta magát 2019 legjobb popelőadói közé. Az „1999” kirobbanó sikere után az angol énekes-dalszerző egy igazán energikus és monumentális nyári dallal jelentkezett, amely progresszív csavarokon és hátborzongatóan jó vokálokon keresztül pörgeti fel a hallgatót.

A belevaló énekesnőhöz a fantasztikus hangú detroiti csoda, Lizzo is csatlakozott, akit a Forbes máris beválogatott 2018 30 legsikeresebb 30 év alattija közé, hisz dalai, a tavaly megjelent „Truth Hurts”, valamint az idén debütáló „Juice” a rádiók kedvencei közé is gyorsan beférkőztek világszerte.

Hallgasd meg Te is a slágergyanús kollaborációt!

