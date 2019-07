Gazdálkodj okosan idén nyáron is!

Végre itt a nyár: a napsütés és a lazítás ideje. Ugyanakkor ezek a hónapok arra is tökéletesek, hogy jó előre megalapozd a „pénzügyeidet” is!

Nincs is annál jobb érzés, mint amikor még decemberben is meg tudod venni magadnak azt, amire szükséged van, és nem a szüleidtől kell pénzt kérned hozzá. Hogyan érheted ezt el? Adunk néhány tippet!

Tudd, hogy mire van szükséged, és írd is le!

Ha már most tudod, hogy valamire szükséged lesz a következő tanév során, akkor jegyezd fel, és kezdj el kifejezetten arra félretenni. Laptop? Albérlet? Tandíj? Szakdoga köttetés? Írd le, add össze a költségeket, és kezdj már most takarékoskodni!

Vállalj diákmunkát!

Keress a nyárra egy olyan pozíciót, amivel meg is tudod keresni a pénzt a feljegyzettekhez, de közben még jól is érzed magad! Az Y Generáció Iskolaszövetkezetnél számos ilyen nyári lehetőség vár rád, és akár a barátaidra is, hiszen velük együtt gyorsabban telik majd a munkaidő!

Ne felejtsd el, hogy miért dolgozol!

Az első munkában töltött hónap után már fáradt vagy, eleged van a hajtásból, és nagyon szeretnél végre pihenni egy kicsit. Ekkor viszont jön a várva-várt sms, és vele együtt a fizu! Jó érzés, hogy végre megtérült a munkád, ugye? De íme a csavar: nem költheted el két hét alatt az egészet! Emlékezz rá, hogy mire kezdtél gyűjteni! Tedd félre a célösszeg egy részét, attól függően, hogy hányszor és hány forint érkezik még a számládra ezen a nyáron. Azért így is biztosan marad majd egy csinos összeg, amiből tudsz szeptemberig gazdálkodni.

Budgeting – avagy hova tűnik a pénz?

A budgeting lényege az, hogy megtudd, milyen forrásokból érkezik a bevételed, és hogy hogyan alakulnak a kiadásaid. Minden bevételt és minden kiadást pontosan vezess fel egy füzetbe vagy egy appba. Igen, mindent! Így pontosan látni fogod, hogy mire és mennyit költöttél, azaz hová folyt el a pénzed. A cél, hogy annyi megtakarítás legyen hónap végén a számládon, amennyit a „költségvetésed” is mutat.

Jutalmazd meg magad!

Ha mindent jól csináltál, jutalmazd meg magad valami aprósággal, de vigyázz, hogy ne rontsd el az egész hónapos munkádat! Vegyél egy szép ruhát, menj el vacsorázni a barátaiddal, mozizzatok egy nagyot, vagy ülj be valahova egy minőségi kávéra. Ha a havi spórolásban nem ment minden gördülékenyen, akkor se keseredj el! Ha szorgalmasan töltögetted a kiadási naplódat, mégsem érzed az eredményt, akkor is megérdemelsz egy kis apróságot a befektetett energiádért. Ebben az esetben viszont inkább válassz költséghatékonyabb kényeztetést: például ugorj le a strandra, vagy vegyél egy hatalmas adagot a kedvenc fagyidból!