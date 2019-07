Kedvenc szabadtéri helyszíneink Budapesten

Reméljük, senki nem tervezte el a nyár elején, hogy az estéket kizárólag légkondicionált helységekben tölti. Budapest leghangulatosabb szabadtéri helyein sokkal könnyebb elviselni a tikkasztó hőséget, már mutatjuk is, merre indulj!

Akusztikus koncertek, jammelés, autentikus cigányzene: csupán néhány példa a Pontoon változatos zenei kínálatából. Gondoskodnak róla, hogy az arra járó áttáncolhassa az éjszakát, akár minden egyes éjszaka, nyáron a legjobb DJk bevonásával és élő koncertek sokaságával. A Lánchíd felé tekintve a Dunára és Budára néző, lenyűgöző panoráma tárul a Pontoon vendégei elé. Olyan hangulata van ennek a helynek, amit a városközpontban nem könnyű felülmúlni. És akkor a finom ételekről és frissítő italokról még nem is beszéltünk. Ki ne akarná itt múlatni az időt?

1051 Budapest, Antall József rakpart 1.

A Lánchíd kőoroszlánjai a másik oldalon, de még mindig Pesten, szintén a parton pihenőkön tartják a szemüket. Mindegy, hogy napközben vagy este visz arra az utad, a színes vízparti beülős hely biztosan elvarázsol. Számos rendezvénynek, közte magyar fellépők által prezentált, élőzenés koncerteknek és a Rock the City nevű parti sorozatnak is helyet ad, és természetesen a város legmenőbb DJ-i is itt pörgetik a lemezeket. Az italkínálat szinte végtelen alkoholos és alkoholmentes fronton is, és ami az ételeket illeti, a Raqpart isteni hamburgerei, salátái, desszertjei és rágcsálnivalói sem okoznak csalódást. Elégedett gyomorral és ízlelőbimbókkal már csak arra kell gondot fordítanod, hogyan hozd ki magadból a táncparkett ördögét.

1051 Budapest, Jane Haining rakpart

A városliget magas fái között találod a család- és kutyabarát Kertemet, ahol napközben limonádé, esténként pedig frissítő sör tölti meg a poharakat. Az eklektikus varázsú Kertem a romkocsmák hangulatát és a balatoni pihenőhelyek pihentető atmoszféráját hozza össze. A színes lámpákkal megvilágított helyen a megfelelő zenei aláfestés is adott. A lazítás közben megéhezőknek nem üres hassal kell átvészelniük az itt eltöltött időt, a pultnál kérhető hatalmas hamburger ugyanis garantáltan laktató. Élmény lesz ebben a hihetetlenül nyugodt környezetben elfogyasztani, tökéletes hosszú beszélgetések mellé, távol a város zajától.

1146 Budapest, Olof Palme sétány 1.

A Deák tér környékén járva lehetetlen úgy továbbállni, hogy ne vetnénk néhány vágyódó pillantást a mindig színes és pezsgő Akvárium klub felé. A trópusi helyeket megidéző Sun & Soda bulik helyszínéül szolgáló terasz időnként élőkoncertektől hangos, és bár minderre a város szívében kerül sor, mégis olyan érzése támad az embernek, hogy egy vízparthoz közeli oázisban van. Főleg, amikor havonta egyszer műfű, színes napernyők, mini úszómedencék, kényelmes napágyak és növények dobják fel a környezetet. A júliusi alkalmon Guy J & Henry Saiz biztosítják a talpalávalót délután 1 és este 10 között, ha kíváncsi vagy a részletekre, katt ide!

1051 Budapest, Erzsébet tér 12.

A 3. kerületi Zichy kastély udvarában fellelhető Kobuci több, mint szabadtéri helyszín. Mennyei street food kínálattal, és frissítő italok hosszú listájával találja magát szemben a betérő vendég, akik egyedi zenei programokra számíthatnak minden nap. Bár a júniusi világzenei eseménysorozatról lemaradtunk, ebben a hónapban sem lehet okunk panaszra. A felhozatal része lesz a Quimby, a hiperkarma, a Braindogs, az Ölveti Blues Band, és a Swing á la Django, csak hogy néhányat említsünk. A belvárosból a 9-es busszal könnyen megközelíthető, az Árpád hídtól pedig az 1-es villamossal lehet eljutni oda.

1033 Budapest, Fő tér 1.

Voltál már a Nyugati pályaudvar melletti Zsiráfban? Ha nem, gyorsan vedd fel a budapesti bakancslistádra, mert meg kell tapasztalnod a hely magával ragadó hangulatát. Nyári estéken élőzenés koncertek és alkalmanként sportközvetítések vonzzák az embereket, akik hatalmas kivetítőkön követhetik például kedvenc focicsapatuk meccseit. Ami a zenei vonalat illeti, a Lépcső Akusztik nevű program keretében neves magyar zenészek szórakoztatják a közönséget. A hely szinte állandóan telt házas, ezért javasoljuk az előzetes asztalfoglalást! (Vagy vigyél egy plédet, és terítsd le a fűben.)

1062 Budapest, Teréz körút 53.

A Népsziget ad otthont a 2017-ben életre hívott Kabinnak, ami aránylag újnak számít a budapesti szabadtéri helyek között. A vízparti hely népszerűségének titka a természet közelségében, a frissítő italokban, és a különleges atmoszférájában rejlik. Elhelyezkedése és pihentető hangulata miatt tökéletes helyszíne jógaóráknak, vagy szimplán a naplementében való gyönyörködésnek. Időnként mozi esteket és koncerteket is szerveznek a partra.Az Újpest-Városkapu metrómegállótól 10 perc sétányi távolságra fellelhető Kabin gyermek- és állatbarát, kínálatában a grillezett finomságok viszik a prímet.

1138 Budapest, Népsziget

A 19. századig nyúlik vissza a Dürer kert története, amikor a Sacre Coeur bencés nővérei iskolát hoztak létre a mai szórakozóhely épületében. A szocializmus idejében aztán főiskolává alakult, ami 1989-után az ELTE tulajdonába került. Egykor edzőterem, kápolna, és előadóterem is volt, napjainkban viszont teljesen más funkciót tölt be, otthont adva rock, indie, hip hop, és elektronikus zenei rendezvényeknek. A belső terek mellett a sörkert is hívogató, és szintén számos zenei és irodalmi program helyszínéül szolgál.

1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 19-21.

Alig vártuk, hogy a végtelennek tűnő téli szünet után végre újra megnyisson kedvenc belvárosi olasz éttermünk, a Piazza. Végül május 1-jén nyitotta meg kapuit, immár kicsit más köntösben, újragondolt koncepcióval és névvel, amit nyilvános szavazás útján választottak ki. A Március 15. tér üdvöskéje kőhajításnyira van a Dunától, és ízeivel, hangulatával a mesés Itáliába repít anélkül, hogy jegyet kellene váltanunk. Kemencében sült pizzáik, kézműves jégkrémeik és frissítő aperitifjeik ellenállhatatlanok!

1056 Budapest, Március 15. tér 2.

Újabb zöld oázisra bukkantunk a város szívében: a 13. kerületi Figaró kert népszerű találkozóhely, ami áprilistól októberig tartja nyitva kapuit. Ha leszáll az est, kézműves sörök, minőségi borok, és díjnyertes pálinkák uralják a terepet a kertben, viszont ugyanitt felhörpintheted a napindító kávéd, és elköltheted a reggelidet. Délután hűsítő limonádék és gigantikus hamburgerek közül választhatsz, amit akár a kert közepén elhelyezett szökőkút mellett is elfogyaszthatsz.

1137 Budapest, Katona József u. és Borbély u. sarka

A 7. kerületi Nagytemplom utcában, a Corvin Pláza mögött bújik meg a Grund, amelyet hatalmas fa kapujáról biztosan észre fogsz venni. Amint belépsz, az lesz az első benyomásod, hogy egy játszótéren vagy, aztán megpillantod az ételeket kínáló standokat és magát a romkocsmát. Mindegy, hol elvonulnál, vagy a nyitott hallban, esetleg az udvaron foglalnál helyet, nem lesz okod panaszra. Ne maradj le a happy hour ajánlatokról, piacokról, és a szabadtéri kivetítésekről sem, térj be bármelyik napon!

1082 Budapest, Nagytemplom utca 30.