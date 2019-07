Judy Garland tragikus sorsa

Az alkotás remélhetőleg még ebben az évben eljut a magyar mozikba is.

Renée Zellweger főszereplésével – a Bohém rapszódia és a Rocketman után – újabb zenés életrajzi film készült, mely ezúttal a fiatalon elhunyt Judy Garland utolsó éveinek tragikus eseményeibe enged bepillantást.

A díva már tizenkét éves korában leszerződött a Metro-Goldwyn-Mayer stúdióhoz, kedvenc partnerével, Mickey Rooney-val összesen 9 filmet készített a társaságnak. Bár kisgyermekként is a rivaldafényben állt, világszerte ismertté 17 éves korában az Óz, a csodák csodája tette, melyben Dorothy szerepét eljátszva hallhattuk a Somewhere Over the Rainbow előadójaként.

Az idén debütáló Judy azonban nem Garland nagy sikereire, hanem sokkal inkább tragikus magánéletére fókuszál, mely korai halálának előidézője is volt. A színésznő súlyos gyógyszerfüggősége több alkalommal is szanatóriumba juttatta, egyszer pedig még az öngyilkosságot is megkísérelte.

A film fókuszában az 1968-as év áll majd, mely során Judy Garland számtalan teltházas koncertet adott Londonban, mígnem a következő év tavaszán, mindössze 47 évesen gyógyszertúladagolásban életét vesztette. A főszerepben a Bridget Jones-skatulyából már jócskán kinőtt Renée Zellweger látható, bár első pillantásra talán nem is ismerjük majd fel új frizurájának (és a sok botoxnak) köszönhetően.

Az alkotás feltehetően szeptemberben debütál az amerikai mozikban, az első hosszú előzetes azonban már megtekinthető a YouTube-on.