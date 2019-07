A brit pophercegnő új dala beragyogja a fülledt nyári estéket

Az elbűvölő Jess Glynne egy zseniális felvétellel indította a nyarat.

A brit Jess Glynne 2014-ben robbant be a köztudatba a Clean Bandit-tel közös „Rather Be” című slágerével, melyet később Grammy-díjjal is jutalmaztak.

Rá egy évre megjelent debütáló szólóalbuma „I Cry When I Laugh” címmel, ami több mint két millió példányban kelt el világszerte. Tavaly pedig ismét egy fantasztikus kollaboráció született a Rudimental brit együttes és Jess közreműködésével:„These Days” című dalukat már több mint félmilliárdszor streamelték Spotify-on.

2019 nyarán az énekesnő élete első stadionturnéjára indul a – néhány koncert erejéig visszatért – legendás Spice Girls együttes előzenekaraként, ahol olyan slágerei is felcsendülnek majd, mint az „I’ll Be There” vagy az All I Am”.

Jess legújabb dalán Jax Jones-szal dolgozott együtt, mélyen kifejező vokálja és Jax ötletekkel teli alapja pedig egy igazi nyári slágert eredményezett, ami biztosan a fesztiválok kihagyhatatlan trackje lesz!

