Hamarosan Magyarországon koncertezik a The Jacksons

Michael Jackson testvérei első alkalommal lépnek fel hazánkban.

A pop királya annak idején a testvéreivel közösen alapított Jackson 5 formációval robbant be a köztudatba. A későbbiekben – immár Michael nélkül – The Jacksons néven működő zenekar idén nyáron első alkalommal koncertezik hazánkban.

A Jackson 5-ban kezdetben Jermaine, Jackie, Tito, Marlon és Michael zenélt együtt. A csapat első nagylemeze 1970 decemberében jelent meg, melynek címadó dala, az ABC még a Beatles Let It Be című szerzeményét is leszorította a Billboard slágerlista éléről. Ráadásul a történelemben a Jackson 5 volt az első zenekar, melynek 4 kislemeze (I Want You Back, ABC, The Love You Save, I’ll Be There) vezette az amerikai Hot 100-at.

Az évek során Michael kivált a “családi vállalkozásból”, de példátlan szólókarriere az egész világ számára ismertté tette őt. Négy testvére azonban még a szupersztár halála után is folytatta a zenélést, turnéik pedig nagy sikereket értek el.

A családi formáció jelenleg The Jacksons 50th elnevezésű koncertkörútjával járja a világot, melynek egyik állomása a Balaton partján rendezett Paloznaki Jazzpiknik lesz. Ezen az estén végre a magyar közönség is hallhatja az elmúlt fél évszázadot alakító funk, soul, pop, R&B és disco irányok alfáját és ómegáját. Sőt az augusztus 1-i csillagfényes koncerten a testvérek a közönséggel együtt Michael Jacksonról is megemlékeznek majd.

