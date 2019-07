A nyarak örök slágere: Lecsórecept & étteremajánló

Kevés olyan étel van, ami egyszerre tud változatos, könnyen elkészíthető és finom lenni, de a lecsó pontosan ilyen. A DNB Budapest étteremnek hála elmondjuk nektek, hogyan készíthetitek el a tökéletes nyári zöldséges egytálételt.

Nyomtatás Lecsó Hozzávalók lecsó alaplé

5-6 db koktélparadicsom

egy fél kaliforniai paprika minden színből zöld, sárga, piros

1 db fehér paprika

2 db paradicsom

1 db hagyma shallotta

2 gerezd fokhagyma

harissa paszta

füstölt őrölt paprika

só

bors

kömény, egészben

rántott tojás

snidling Elkészítés Először készítsük el a lecsó alaplét. Napraforgóolajon lepirítjuk a tetszés szerint

összevágott hagymát, hozzáadjuk a fokhagymát, majd 1-2 perc után a paprikát és

a paradicsomot. Megszórjuk az őrölt paprikával, sózzuk, borsozzuk, hozzáadjuk

az egész köménymagot, majd felöntjük zöldségalaplével vagy vízzel,

felforraljuk, és pár percig magas lángon hagyjuk a tűzhelyen rotyogni. Utolsó

lépésként, miután levettük a tűzről az edényt, a lecsó alaplébe belerakjuk

nyersen az apróra vágott paprikát és paradicsomot, lehűtjük, majd hagyjuk egy

éjszakán át a hűtőben. Másnap leszűrjük, és a lecsó készítésekor ízlés szerint

használunk belőle.

Egy forró serpenyőben a cikkekre vágott hagymát olajon megpirítjuk, majd hozzáadjuk a

háromszögekre vágott kaliforniai, illetve fehér paprikát, közepes lángon pár

percig hőkezeljük őket, végül belerakjuk a félbe vágott koktélparadicsomokat a

serpenyőbe, és átforgatjuk. A mennyiségtől függően rakunk bele az előre

elkészített lecsó alapléből, és dúsítjuk harissa pasztával, hogy a megfelelő

állagú lecsót kapjuk. Ízlés szerint sózzuk, borsozzuk.

A tojásokat 4-5 percig főzzük, majd jeges vízben lehűtjük. Lisztben, tojásban és

zsemlemorzsában megforgatjuk, és olajban kirántjuk, majd a kitálalt lecsóra

helyezzük. Snidlinggel díszítjük.

Borajánló: A DNB újragondolt lecsójához leginkább egy testes, a piros bogyós gyümölcsök ízvilágát idéző merlot passzol.

Főként az egyszerű elkészítési mód miatt, a lecsó a kezdő konyhatündérek álométele, ugyanakkor érdemes az alábbi éttermekben is megkóstolni a fogást, és ihletet meríteni a jobbnál jobb megközelítésekből.

Egy sűrű hét után felüdülés egy hosszú séta Budapest gyönyörű belvárosában. Stílusos enteriőrrel és lélegzetelállító kilátással vár a Duna-korzó legújabb bisztrója, a DNB Budapest. Az étterem a magyar konyhakultúra felfedezését és újragondolását tűzte ki céljául, ugyanakkor fontosnak tartja a tradicionális étkezési hagyományok iránti tisztelet megőrzését is. Nem véletlen tehát, hogy az egyik legismertebb magyar étel, a lecsó is megtalálható a DNB étlapján. A séfek töretlen lelkesedéssel térképezik fel, hogy hol és mikor lehet a legzamatosabb alapanyagokra számítani, amelyek egytől egyig visszaköszönnek a fogásokban. A természet egyszerű gazdagsága, nagyszerűen újraértelmezve – ez a DNB Budapest.

1052 Budapest, Duna-korzó

Lakatos Márk, akinek nagyszülei maguk is vendéglátósok voltak, már többszörösen bebizonyította, hogy ért a divathoz, azt azonban talán kevesebben tudják, hogy egy jól menő gasztronómiai vállalkozásnak is büszke tulajdonosa. A Lakatos Műhely elsősorban gourmet kolbászairól híres, de valójában sokkal többről van szó: a piaci ételpult (vagy gasztrokocsma, ahogy Márk szokott rá utalni) nem csupán sertésből, fácánból és vadhúsból készült kolbászokat – paprikás, póréhagymás, narancsos, oregánós és kéksajtos ízesítésben -, hanem olyan tradicionális fogásokat is kínál, mint a sült csirkecomb újburgonyával, vagy a mennyei lecsó. Olyan isteni minden, hogy esedezni fogsz a receptért! Júliusban végig a heti menü részét képezi majd a lecsós tarja; a továbbiakról informálódj a Lakatos Műhely Facebook-oldalán!

1054 Budapest, Hold utca 13.

A Margitszigettől és a Parlamenttől néhány perc sétatávra, a Szent István körúton találjuk a Lecsót, ami ebédidőben önkiszolgáló jellegű, este 7 óra után pedig barátságos á la carte étteremként várja vendégeit, már több mint tíz éve. Természetesen lecsót minden nap találunk a déli kínálatban is, és az esti étlapról sem maradhatott ki kétféle változatban. A névadó étel mellett több tucat klasszikus magyaros finomsággal találkozhat az autentikus magyar konyha ízeire vágyó turista, vagy éppen a régi, hagyományos, az otthoni kosztokat idéző fogásokat kívánó hazai látogató. A hatalmas, több mint százféle ételt felvonultató étlapról mindenki biztosan megtalálja a kedvére valót. Napközben, ebédidőben pedig remek választás, ha nincs sok időnk, de mégis tartalmasat, finomat és magyarosat kívánnánk.

1137 Budapest, Szent István körút 10.

A budapesti zsidónegyed szívében található Gettó Gulyás klasszikus magyar fogásokkal várja a vendégeket, kimondottan a hazai ízek kiadós, húsos ételeit felvonultató ételkínálattal. A pörköltök széles kínálata mellett, lecsóval is csillapíthatod az éhségedet, amelyet kizárólag zöldségekből készítenek, de külön kérésre tojással, kolbásszal vagy akár mindkettővel is kiegészítik az egytálételt. Ha egy igazán magyar étteremélményre vágysz – melyet érdemes megkoronázni egy mennyei desszerttel (a Gundel palacsinta például díjat érdemelne) -, akkor irány a hangulatos Wesselényi utcai étterem, ahol mindent megtalálsz majd, ami egy jó magyar menühöz elengedhetetlen. A Gettó Gulyásban ebédmenü is elérhető.

1077 Budapest, Wesselényi utca 18.

A város felé magasodó budai hegyekben elhelyezkedő Náncsi Néni Vendéglője tökéletes helyszín a környéken való bóklászás előtti vagy utáni kalóriabevitelhez. A nagymama vidéki házára emlékeztető étterem, a maga hagyományosan elkészített fogásaival, remek kiruccanásnak ígérkezik, mind fizikai, mind kulináris értelemben. Ahogy az várható, a zománcozott tálakban szervírozott lecsóért például ölni tudnánk! Az élmény persze nem lenne az igazi a piros-fehér kockás asztalterítők nélkül. Szakadj el a nagyvárosi nyüzsgéstől pár órára, és térj be Náncsi nénihez valami finomságra!

1029 Budapest, Ördögárok út 80.