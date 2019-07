Nem gondolnád, hol rendeznek elektronikus zenei bulit!

A Balaton északi oldalának déli csücskén, Keszthely városának frekventált részén áll a Festetics család birtoka és monumentális kastélya, mely a közelmúltban felújításra került. A Festetics-kastély idén nyáron megnyitja a kapuját az elektronikus zene világa előtt és teljes pompájával járul hozzá egy új esemény életre hívásához.

Az ELECTRIC GARDEN névre keresztelt nappali esemény nem csak helyszínében, hanem programjában is különlegesnek ígérkezik, mert a minőségi elektronikus zene olyan képviselői adják majd a szórakozási alapot, mint az ország legjobb techno exportjaként aposztrofálható Jay Lumen, a Be Massive-ot és a mostanság sokat hallott Horizon eseményeket igazgató Metha, a Truesounds csapat kifinomult zenei képviselője, Gregory S, vagy a BMB Events zászlóhordója és a környék lokál hőseként ismert Renatoo.

És hogy jön össze ennyi jó fellépő egy ilyen különleges helyszínen?

Az esemény már közel 1 éve szerveződik a háttérben, melyben olyan eszmék képviselői dolgoznak egy közös ügyért, mint a keszthelyi Városi Strand néhai Shark Club-jának vezetősége, a Balaton underground bástyájaként is emlegetett Bloom Bár csapata, vagy az egyre több különleges eseményhez is köthető Be Massive.

Az ő összefogásukból születik meg az első ELECTRIC GARDEN, amihez természetesen nagy szükség volt a több mint 200 éves múltú Festetics-kastély vezetőségének nyitottságára is.

Az esemény július 20-án, szombaton 18:30-kor startol majd és a naplemente után, 23:00 órakor ér véget, de kétségkívül lesz alkalmunk némi folytatásba is belekeveredni egy OFFICIAL AFTER PARTY keretein belül.

Jegyeket itt találunk elővételben! Július 20-ig Metha-t nézhetjük/hallhatjuk a Balaton Tihany fölötti részéről: