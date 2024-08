A Balaton nyugati partjának 13 bakancslistás látnivalója, amit kár kihagyni idén nyáron

Szinte beleolvad a tájba a Kis-Balaton Látogatóközpont, amelynek fogadóépületébe betérve egy interaktív kiállítás vár. Ezenfelül a látogatóközponttól szakvezetések is indulnak a Diás-szigetre, a Fekete István-emlékhelyhez és a Matula-kunyhóhoz, illetve a Kis-Balaton fokozottan védett területeire is.

Az egyedülálló természeti értékekkel bíró Hévíz meleg vizes, gyógyhatású tava látványos attrakciókkal csábítja a természetbe a látogatókat. Immáron három éve, hogy várja a kirándulás szerelmeseit a zalai fürdőváros 2,5 kilométer hosszan kígyózó Tavirózsa tanösvénye, amelyhez egy 15 méteres magasságban, a fák lombjai közt futó lombkoronasétány és egy lombkorona-kilátó is kapcsolódik. Találhattok még itt pallóösvényt, akadálymentes erdei útvonalat és fahidat is, látnivalókból tehát a legkevésbé sincs hiány.

Vélhetően az 1300-as évek elején épült fel Rezi vára, amely egykor a törökök ostromát is megélte. Napjainkban már csak a romjait csodálhatjuk meg a Keszthelyi-hegység északnyugati részén. A sokat megélt erőd maradványaitól nem messze hangulatos erdei pihenőhely várja a kirándulókat, asztalokkal és padokkal, valamint tűzrakóhelyekkel felszerelve. A csodálatos, sok-sok látnivalót tartogató panorámáról nem is beszélve.

