Kezdődik a Műanyagmentes Július

A kezdeményezés célja legalább 1 hónapra kiiktatni a csupán évszázadok alatt lebomló alapanyagot az életünkből.

Hallottál már a Műanyagmentes Júliusról? Nem? Pedig a 8 évvel ezelőtt, Ausztráliából indult környezetvédelmi projekthez azóta már 170 ország csatlakozott, annak érdekében, hogy közös erővel csökkentsék a bolygónkat veszélyeztető – csupán évszázadok alatt lebomló! – anyagból származó terhelést.

Ebben a hónapban tehát számos ország lakosa igyekszik majd kiemelten odafigyelni arra, hogy amikor csak lehet, elkerülje az egyszer használatos műanyag eszközök megvásárlását, illetve használatát.

Miért fontos, hogy csatlakozz a kezdeményezéshez?

Az emberiség évente körülbelül 150 millió tonna egyszer használatos műanyagot termel, ugyanakkor ennek az anyagnak a teljes lebomlása még több száz év alatt sem megy végbe. A probléma mára már szemmel látható méreteket öltött, hiszen a Föld minden pontján – beleértve az óceánokat is – jelentős mennyiségű műanyag hulladék halmozódott fel, ami komoly fenyegetést jelent az élővilágra.

Szomorú példákat sajnos hazánkban is jócskán találunk:

Mit tehetsz?

Ha számodra is fontos a környezetvédelem, itt az idő, hogy változtass néhány bevett szokásodon és legalább 1 hónapig tartsd is be az újonnan felállított szabályaidat.

Ha boltba indulsz:

vigyél magaddal szatyrot, ne kérj minden esetben újat a vásárlásod mellé – sőt ha igazán tudatos vagy, szerezz be néhány textil anyagú darabot is!

amikor gyümölcsöt, zöldséget vagy péksüteményt vásárolsz, szintén mellőzd a műanyag zacskókat – szerencsére már ezek helyett is léteznek textilből készült alternatívák, melyeket a nagyobb szupermarketekben is használhatsz tárolóeszközként

Ha megéhezel vagy megszomjazol:

PET palackos üdítők helyett szerezz be egy újratölthető kulacsot, melyet bárhová magaddal vihetsz

ha helyben fogyasztanál el egy frissítőt, soha ne kérj hozzá szívószálat!

étkezések esetén pedig próbáld meg elkerülni a műanyag evőeszközöket

Az említett apró változtatásokon túl természetesen még számtalan lehetőséged van lépéseket tenni egy környezettudatosabb életmód felé, de kezdőként ebben a hónapban elég, ha csak erre a néhány dologra figyelsz oda. Felhívjuk a figyelmed azonban, hogy a Műanyagmentes Július célja nem csak 1 hónap erejéig környezettudatossá nevelni a fogyasztókat, hanem egy életre szóló elköteleződést ébreszteni bennük. Épp ezért, ha nem esik nehezedre betartani ezt a néhány új szokást (és biztosan nem fog!) 31-e után is folytasd, amibe ebben a hónapban belekezdtél!