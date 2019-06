Veszprémben ünnepli 40. születésnapját a UB40

A reggae-pop világsztárok július 12-én koncerteznek hazánkban.

A VeszprémFest különleges színfoltja a hazai fesztivál kínálatnak, hiszen immár 16. alkalommal hozza el az igényes műfajok világsztárjait Magyarországra. Ebben az évben a közönség láthatja Katie Meluát, Caro Emeraldot, színpadra kerül Verdi Rigolettója, valamint egy igazi reggae klasszikus, a UB40 is koncertet ad.

A UB40 alapítótagok, Ali Campbell és Astro igazi reggae veteránok, akik a világ egyik legsikeresebb, jelenleg is működő formációjának vezetőiként zenekaruk 40. évfordulóját ünneplik most zajló turnéjukon. A csapat 18 stúdiólemezzel, 10 arany és platina albummal, több mint 70 millió eladott példányszámmal, 4 Grammy jelöléssel és világslágerek tucatjaival büszkélkedhet. Nevükhöz olyan nagy slágerek fűződnek, mint a Food For Thought, a Red Red Wine, a Can’t Help Falling in Love, a One in Ten vagy az I Got You Babe.

A nevét a brit munkanélküli segélyalapból (unemployment benefit form) kölcsönzött együttes 1978-ban alakult Birminghamben, és a következő évben adta első koncertjét. A UB40-ban angol, skót, ír, jemeni és jamaicai szülőktől származó tagok egyaránt játszanak. A felállás az alapítástól kezdve három évtizeden át változatlan volt, a nyolc zenész által alkotott csapatból azonban Ali Campbell énekes és Mickey Virtue billentyűs 2008-ban kilépett. 2013-ban az énekes-trombitás Astro is követte őket, de 2014-ben a volt és jelenlegi tagok története újra összefonódott.

Ali Campbell, Mickey Virtue és Astro ugyanis bejelentették, hogy újraszövik a UB40 történetét, és közös lemezanyagot készítenek egykori zenésztársaikkal. Így született meg a Silhouette című album, melyet aztán számtalan fellépés és további felvételek követtek. 2015-ben megjelent a The Hits of UB40 Live CD, a 2016-os Unplugged pedig a 17. helyig kúszott fel az Egyesült Királyság nagylemez toplistáján.

2018-ban a UB40 kiadta The Real Labour of Love című albumát, amely egyenes folytatása a 80-as években indított Labor Of Love sorozatnak, hiszen a közönség olyan feldolgozásokat hallhat rajta, melyek meghatározóak voltak a csapat fejlődése során. A The Real Labour of Love sikere egyébként minden várakozást felülmúlt: második helyen végzett az Egyesült Királyságban, a Billboard Reggae album listán pedig az előkelő első helyre került.

Az Ali Campbell és Astro vezette UB40 azóta a világ számos nagyvárosában hatalmas sikerrel koncertezik. A reggae brit úttörői 2018-19-es turnéjukon a UB40 40 éve történt alapítását ünneplik, hitelesen képviselve a zenekar szellemi örökségét. Július 12-én Veszprémben 21 órától lépnek fel, előzenekaruk 20 órától a Budapest Riddim Band feat. MC Kemon & Busa Pista formáció lesz.

Ha szívesen átélnéd velük az estét, vásárold meg belépődet a VeszprémFest weboldalán.