Filkó kedvencei: Íme, Budapest legjobb kutyabarát éttermei

Négylábú munkatársunk, Filkó mindig útra kész, ha a gazdi kirándulni, szórakozni, vagy vacsorázni megy a barátaival. Szerencsére Budapesten egyre több kutyabarát hely tűnik fel; vegyük most sorra Filkó kedvence éttermeit!

A BBZ’z Bar & Grill komolyan veszi az „állatbarát” jelzőt, és nemcsak tárt karokkal fogadja embert és bundás családtagját, hanem időről időre adománygyűjtő akciókat is szervez, amelyek bevételéből állatvédelmi szervezeteket, menhelyeket támogat. Vendégükként te is egyszerűen részese lehetsz a projekteknek, elég annyit tenned, hogy rendelsz a virtuális kutyás étlapról. A BB’z az egyik legjobb választás, ha kutyusod társaságában, barátságos környezetben töltenél pár órát, miközben ínycsiklandozó finomságok kerülnek az asztalra. Kellemes légkörben, kényelmes kutyaággyal, ellenállhatatlan jutalomfalatokkal, friss vízzel várják a négylábúakat.

A belváros egyik legsokoldalúbb romkocsmájában te és az ebed is barátságos fogadtatásban részesültök. Az Anker’t a barátkozó természetű emberek gyűjtőhelye, a nyitottság és egymás elfogadása benne van a levegőben. Egy korty hűsítő sör, és máris a színes forgatag részesévé válsz, míg kutyusod friss vízzel hűtheti le magát a nyári hőségben. Színes programok, kiállítások, kerekasztal-beszélgetések, vasárnaponként pedig vegán piaci kitelepülések várnak, miközben a 80-as 90-es évek dallamain szárnyalhat a képzeleted. Ha ránk hallgatsz, célba veszed a Paulay utca 33. számot, ahol a hét minden napján otthonra találtok. A hely népszerűsége miatt ajánlott az előzetes asztalfoglalás!

A főzelékeiről híres Hokedli egy hangulatos beülős hely a Nagymező utca és a Paulay Ede utca környékén, amit azzal a céllal hoztak létre, hogy megmutassák, a menzák által kevésbé jó fényben feltüntetett étel sokkal jobb is lehet, mint azt gondolnánk. Az ördög a részletekben rejlik: a Hokedli mindent friss alapanyagokból, szezonális zöldségekből készít, és az izgalmas ízkombinációk megkreálásától sem retten meg. A napi ajánlaton szereplő fogások mind liszt és adalékanyag mentesen rotyognak a lábasokban, de vegán és laktózmentes alternatívák is a vendégek rendelkezésére állnak. Hétköznaponként 3 levesből, ízletes főzelékekből (két lehetséges feltéttel), valamint két desszert közül választhatsz. A kutyusod is imádni fogja, főleg az ajándék csont miatt, amivel a hely a kedvében jár.

A Budapest kínai-negyedében fellelhető Wan Hao autentikus kantoni és szecsuáni ételkülönlegességeivel hívogatja az egzotikus finomságok iránt nyitott közönséget. Az étteremben halételek, wokban készült fogások, pekingi kacsa, és lassú tűzön főtt levesek egyaránt megtalálhatóak. A földszinti rész tágas, tökéletes nagyobb családi és munkahelyi összejövetelekre. A teraszon, ahol a négylábúak is kellemes környezetben pihenhetnek, nyáron játszótér áll a legkisebbek rendelkezésére. A szabadban friss, faszénen grillezett kebab készül kétféle népszerű variációban; a szalonnába tekert enoki gomba, és a ropogós tofu kömény- & szezámmaggal egyaránt megér egy kóstolást. A sátorban szintén örömmel látják ebeket és gazdáikat, utóbbiak számára most is érvényes a Funzine olvasóinak járó 10% kedvezmény a teljes ételfogyasztás árából.

A mexikói gasztronómia egyik budapesti helytartója az 1-es metróval megközelíthető Tereza, amelynek konyháját Kelemen Áron és Jorge Martinez dinamikus duója vezet a közép-amerikai nemzettől elvárható tüzes lelkesedéssel. Autentikus mexikói ételeik helyben készülnek, a ropogós tortilla chipstől az ízlelőbimbókat elkápráztató guacamole mártogatósig. A carnitas taco és a karamelizált velőscsont csupán a jéghegy csúcsa, hiszen egy valamire való mexikói étterem nem volna az, ami, a frissítő Margarita, bor, és mezcal, azaz agavépárlat nélkül. A Tereza stábja gondoskodik róla, hogy ne legyen hiányérzetünk, és ez nem csak a menüre értendő; ne hagyd otthon a kutyusod, őt is szeretettel látják!

Csupán néhány percet kell sétálni a Parlament épületétől, ha az ember fia a Börzét venné célba. A város egyik legsokoldalúbbnak tartott kávéháza káprázatos a szemnek, és lehengerlő az ízlelőbimbóknak. Márványból készült asztalainál ülve különlegesnek érezheti magát a kétlábú és a négylábú vendég is, a rájuk váró gasztronómiai élmény pedig az időutazás élményével társul. Az étlap isteni finom magyaros fogásokból tevődik össze, és a kínálaton kívül a kiszolgálás is kifogástalan. Betérhetsz egy kiadós reggelire, egy pénztárcabarát kétfogásos ebédre (11.30 és délután 2 óra között elérhető), de egy szelet tökéletesen elkészített steak is megér náluk egy misét.

Minden, csak nem átlagos: a közel-keleti étterem a zsidónegyed kiemelkedő gasztronómiai szentélyeinek egyike, ahol minden falat maga a mennyország. A 7. kerület kulináris ékszerdoboza laza környezetben vár mindenkit, beleértve azokat a gazdikat is, akik nem szeretnék otthon hagyni bundás barátaikat. A Mazel Tov a hét minden napján tárt karokkal várja vendégeit szívvel-lélekkel készülő ételeivel. Az udvar fűszernövényei még kellemesebbé teszik az amúgy is barátságos környezetet, nem hiába olyan népszerű a hely. Olyannyira vonzza a tömegeket, hogy időben asztalt kell foglalnod, ha te is megtapasztalnád semmihez sem hasonlítható hangulatát.

Nem is tudjuk, hogy a tényleg barátságos kiszolgálás, a kimondottan nyugodt környezet, vagy az egészséges desszertek érdemlik-e ki a Naspolya legnagyobb pozitívuma címet, hiszen a hely minden szempontból tökéletes. Az ország első nyers vegán cukrászdájában nem helyettesítik a cukrot, lisztet, vagy a tojást, inkább a gyümölcsökön és az olajos magvakon alapuló megoldásokat vetne be. Az eredmény észveszejtően jó, ráadásul egészséges is! A desszertkülönlegességek sütés nélkül készülnek, minden alkotóelem nyersen kerül a süteményekbe, és remek ízkombinációk születnek. A Funzine tippje: kóstold meg a tonkahabbal készült csokoládétortájukat, vagy a sós karamellás muffint, mindkettő isteni, ahogy a frissítő, üveges limonádék is!

Szerencsére egyre több kutyabarát hely tűnik fel a Balatonnál is: