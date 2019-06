Novemberben Budapestre érkezik a Scorpions

Ötven éve már, hogy a fiatal Klaus Meine, Rudolf Schenker és Matthias Jabs a háború utáni káoszból kikászálódó Hannover utcáit rótták, egy talicskán cipelve hangszereiket és erősítőiket.

Az elmúlt ötven év alatt a banda Németország, sőt talán egész Európa legsikeresebb rockegyüttesévé nőtte ki magát, ami jól szemlélteti, hogy nem csak a német autók tehetnek szert nemzetközi hírnévre, hanem akár a Németországból érkező klasszikus rockzene is.

Az évek során számos banda, mint például a Smashing Pumpkins, a Green Day, a Korn, a System of a Down és a Queensyrche, feldolgozták a Scorpions dalait. Csak a Rock You Like a Hurricane c. szám több mint 150 feldolgozást élt meg.

Szinte lehetetlen számokban kifejezni a Scorpions karrierjét. Egy fontos számadatot azonban mégis megemlítenénk: a banda több mint 100 millió albumot adott el ezidáig, ami azt jelenti, hogy a Scorpions a valaha volt legsikeresebb európai rockbanda.

A számtalan ezüst-, arany- és platinalemez csupán egy része a Scorpions történetének, aminek szintén fontos eleme a bandatagok lankadatlan lelkesedése az utazás iránt: nincs még egy rockegyüttes, amely ennyi év után is olyan gyakran szántaná fel a színpadot, mint a tősgyökeres hannoveriek. Több ezer koncertet adtak a bolygó számos pontján, megjárták Rio de Janeirót, Tokiót, Moszkvát, Washington D.C.-t, Dubajt, Párizst és Berlint is.

Koncertjeiken varázslatos pillanatokat éltek állt mind a banda tagjai, mind a közönség, amiknek töredékét koncertalbumok és koncertfelvételek őrzik.

Mi is átélhetjük ezeket a különleges perceket, ugyanis november 18-án a Budapest Arénában koncertezik a Scorpions!

