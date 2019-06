A legjobb programok a döglesztően meleg hétvégére

Végérvényesen betört a nyár, vele együtt a forróság, ha nemcsak a klímás lakásban vagy moziban pihegnél, akkor irány a város, mi megtettük a tőlünk telhetőt, összegyűjtöttük a legjobb programokat!

Június 13., csütörtök

Június 13-án egy vízparti gasztronómia kalandtúrára hívja vendégeit Budapest tengerpartja, bemutatva a Lupa változatos beach food kínálatát. A belépő este 7-től ingyenes. Budapest tengerpartja nem csupán a szabadidős- és sporttevékenységek változatos tárházát nyújtja, de gasztronómiai kínálata is igyekszik minden igényt kielégíteni. A strandon több mint 20 vendéglátóegység nyújt sokszínű kínálatot a vegán sasliktól a halasig. A LUPA Beach “gasztrosétányán” egyszerre ott vannak a tipikus strandételek és a különlegesebb fogások.

Margó Extra – vendég: Vekerdy Tamás Moderátor: Ott Anna Válás – és ami körülötte van

Vekerdy Tamásnak a szülők kérdéseire adott válaszaiban szinte minden – a válással kapcsolatos – problémára talál megoldást az olvasó. A válás utáni gyerekelhelyezésről, a mozaikcsaládok problémáiról, a gyermekek egyedül nevelésének terheiről is olvashatunk a válogatásban.

Ha Háy János nem író volna, biztosan egy rockzenekar frontembere lenne. Ha Beck Zoli nem a 30Y-t hozza létre, talán író lett volna belőle. És ha nyolc évvel ezelőtt ez a két ember nem találkozott volna egymással véletlenül, nem hoztak volna létre közös előadást. És ha egy újságíró nem ébreszti fel Háy Jánost egy álmos reggelen, hogy megkérdezze tőle telefonon, mi is a pódiumestjük címe, most nem úgy hívnánk, hogy Háy come Beck.

Június 14., péntek

Csáth Géza gyerekkora sejtelmesen dereng át novelláiból. Az előadás során közel hajolunk a varázsló kertjéhez, és a kiállítás egyik különlegességével, Csáth Géza családjának fotóhagyatékával ismerkedhetünk meg. A fotográfiákon keresztül ráláthatunk egyrészt az író gyerekkori világára, másrészt az amatőr fényképészet és a családi albumok kezdeti korszakára. A PIM programja.

Dr. Zacher Gábor lehengerlő stílusa, szórakoztató, izgalmas történetei, toxikológiáról, a sürgősségi osztályok problematikájáról, a különböző függőségi tendenciákról, -melyek a mindennapjaink részévé válnak lassan-önmagában garancia egy tartalmasan eltöltött péntek estéhez. Mindezen témák megfűszerezve egy rakás személyes történettel, őszinte, mázmentes módban.

„Eddig sem bántunk óvatosan a túlzásokkal a Budapest Parkban, de most úgy döntöttünk, még durvábban emeljük a tétet! Az illúzió, a mágia világába repítünk egy olyan showban, amitől Copperfield is csak pislogna. Vigyázz, ez a koncert el fog varázsolni!”

Június 15., szombat

A nagy sikerű Zero Hero Gardrób Barter után szeretnénk egy második kört rendezni a kapott ruhákból, hiszen még így is annyi maradt, hogy könnyedén feltölthetnénk vele sokszáz zero hero gardróbját! Gyere el és találd meg magadnak azokat a tökéletes nyári darabokat, amelyek másoknak már nem kellettek, veled pedig friss élményekben lehet majd részük!

Túl vagyunk egy szuper soft opening héten, a munkálatok befejezéséhez ESZMÉLETLEN sok erőt adott, hogy ennyien bejöttetek, köszöntetek és jégkrémeztetek már most. A napokban még felkerülnek a menük, a dekorelemek és már pörgetjük az acai-t is, úgyhogy eljött az idő, hogy szombaton csapjunk egy hivatalos nyitóbulit! Szokás szerint lesz sok különleges jégkrém, jó hangulat és persze extrákkal is készülünk!

A vintage rock egyik legalapvetőbb zenekara, az ausztrál Wolfmother június 15-én visszatér az Akvárium Klubba, hogy ismét felejthetetlen erővel csapjon le a rock and roll a NagyHallban. Az ausztrál Wolfmother 2005-ben hódította meg a világot első lemezével, ami szintén a Wolfmother címet viselte. A lemez az egész világon az eladási listák élvonalába ugrott, a rádiók által rommá játszott, emblematikus hard-psych-retrock sláger Woman Grammyt nyert, a Wolfmother pedig egy csapásra világsztár lett.

„♥ végre mindenki kezd kiesni a seasonal depresszióból (fura tavasz volt ez, mi?) és megint árad mindenhonnan a SZERETET <333 ha az első bulin nem találtál magadnak párt, ne búsúlj, itt egy második, hátha! egész éjszakás cuki zenék, aztán hátha eléggé leiszod magad, hogy végre rámenj arra a bizonyos illetőre ♥”

Június 16., vasárnap

-koktélok, duna-part, függőágyak, funk, mezítlábas dj-k, kutyák, vibe halászat, cabrio életstílus, felső tízezer, d-vitamin, nightdrive. A I W A | Sazabio | Utah.

A Bahorka Társulat több alkalommal tart zenés, interaktív, kézműves programokat vasárnap délelőttönként az UP Bisztróban, az épület 2. emeletén. A program ingyenes, szeretettel várjuk a szülőket és a gyerekeket.

Jó néhány szupermenő hazai, igazi parkos sztárzenekar fog össze, hogy az Unicef és a Park közös segélykoncertjén segítsék a nehéz sorsú gyerekeket. Az egyedülálló este jegybevételét teljes egészében az UNICEF szervezete kapja, ami azt jelenti, hogy minden megvásárolt belépővel hátrányos helyzetű lurkóknak segítesz. Gyere el június 16-án a Parkba, amikor nem csak egy felejthetetlen buliban lesz részed, de ezzel nehéz sorsú gyerekeket is támogatsz. A rendezvény sikerességét a Rádió 1 csapata is segíti.

1989-ben ezen a napon kezdődött a Csodák Éve. Ünnepeljünk együtt június 16-án a Hősök terén az ingyenes Szabadságkoncerten! Házigazda: Nagy Feró. Fellépnek: Vincze Lilla KFT Emelet Szikora Robi és az R-GO (Szikora Róbert rajongói oldala) Nagyferó és a Beatrice Vastag Csaba Vikidál Gyula Varga Miklós Hivatalos Oldala Homonyik Sándor Keresztes Ildikó REPUBLIC Piramis-évek (Révész Sándor Hivatalos, Závodi János) A fellépő zenekarokat és előadókat a Liszt Ferenc Kamarazenekar / Franz Liszt Chamber Orchestra. szimfonikusai és egy harminctagú kórus kíséri.