Elköltözik a VOLT Fesztivál?!

Szerda kora délután az Akvárium klubban jelentették be, hogy a soproni Telekom VOLT Fesztivál végre úgy tűnik, megtalálta otthonát. A fesztivál indulása óta állandó kérdés volt az esemény helyszíne.

Nem véletlen, hiszen az 1993-ban mindössze 800 néző részvételével a Soproni Sportcentrumban elindult VOLT már az első évtizedben Magyarország egyik leglátogatottabb vidéki fesztiválja és egyben legfontosabb turisztikai eseménye lett. A sportcsarnokot 2001-ben nőtte ki, ekkor költözött át a Lővér Kempingbe, amely több, szomszédos területtel együtt 2018-ig adott otthont a VOLT-nak.

Ugyan a terület, ahová idén átköltöznek, nincs messze a mostanitól – gyakorlatilag annak szomszédságában fekszik-, a hír mégis említésre méltó, hiszen mostantól közművesített terület várja a hatalmas tömegeket. Ahogyan a sajtótájékoztatón elhangzott, “a lényeges változás a felszín alatt van.”

Számos újdonsággal készülnek továbbá a szervezők, közte a megújult, 80×30 méteres nagyszínpaddal, amelyet a Halott Pénz 15. születésnapjának megünneplésén is lesz alkalma akció közben látni a közönségnek. A Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgató-helyettese, Németh Anna szintén a helyszínen volt, és elmondta:

A tájékoztató másik érdekességeként bejelentették a “Sopron, a csillagok városa” nevű kezdeményezés idei magyar díjazottját; a megtisztelő elismerést Marsalkó Dávid, a Halott Pénz frontembere vette át. Dávidék egyébként exkluzív show-val készülnek ebben az évben, amit hosszú próbafolyamat előz meg – árulta el.

Egyedülálló, meglepetésekkel teli élményt visznek a Telekom VOLT Fesztiválra, melynek a Magenta Univerzum ad majd helyet. A fesztiválozók több különböző konténerbuliban is részt vehetnek a Magenta Vibe Chatbot segítségével. A Magenta Vibe konténer lehetőséget nyújt majd arra, hogy fesztiválozó társaságok hosszabb ideig egy saját konténerrel rendelkezzenek, a Magenta Secret pedig olyan különös és meglepő élményekkel teli helyszíne lesz a Magenta Univerzumnak, ahol az oda betérők garantáltan kiléphetnek a komfortzónájukból.

A magyar zenei élet színe-java mellett idén is számos világsztár érkezik Sopronba. Fülöp Zoltán főszervező elmondta:

“A világ egyik legzseniálisabb gitáros-ikonja, Slash már másodszor játszik a fesztiválon, csakúgy, mint a Papa Roach, de jön a fékezhetetlen energiával tomboló Slipknot, a legendás kaliforniai hip hop csapat, a Cypress Hill, az újra aktívan koncertező Ugly Kid Joe, a svéd dance-metal/metalcore zenekar, az Amaranthe, az ismét az eredeti trió-felállásban turnézó Black Eyed Peas pedig az összes slágerét elhozza a VOLT közönségének. A Telekom VOLT Fesztivál EDM fronton is erős: olyan előadók ígérnek felejthetetlen partykat, mint a Grammy-díjra is jelölt Robin Schulz, Lost Frequencies, Parov Stelar, Martin Solveig, Friction, a Kollektiv Turmstrasse, de a finomabb zenét kedvelőkre is gondoltak a szervezők, így a Kruder & Dorfmeister, a Nouvelle Vague, vagy az olasz származású amerikai dalszerző-zseni, Laura Pergolizzi, azaz LP is koncertezik majd Sopronban”