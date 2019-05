Színház, slam és inspiráló beszélgetések a Telekom VOLTon

A Telekom VOLTon – a zene mellett – mindig fontos szerepet kaptak az olyan nappali programok is, melyek során a fesztiválozók „lejjebb áshattak a lelkük bugyraiban”, részesei lehettek ismert zenészekkel való beszélgetéseknek vagy éppen ismereteket szerezhettek a környezetvédelemről.

A Telekom VOLT Fesztivál idén igen erős lineuppal készül, hiszen kiemelt fesztiválkoncertet ad a Black Eyed Peas, fellép a Cypress Hill, a Papa Roach,a Slipknot, visszatér Slash és a Parov Stelar, de itt ünnepli 30.születésnapját a Tankcsapda és jubileumi, 15 éves show-val készül a Halott Pénz is. Ám nem csak a zene miatt érdemes elindulni a VOLT-ra, hiszen az esti koncertek mellett napközben is izgalmas előadások tucatja várja a fesztiválozókat.

Újabb nappali programhelyszínnel is bővül a fesztivál, ahol például Fábry Sándor 80 nap alatt a Föld körül című műsorával támadja meg a nevető izmokat, mely során Jules Verne hőseihez hasonlóan, a lehető legkalandosabb úton fedezi fel a világot. Ezen a helyszínen hallhatjuk majd Csernus Imrét és egy éles műfaji váltással a kiváló Janklovics Péter is itt fog majd fellépni. Egy különös utazásra visz el a TÁP színház Virtuális valóság darabja, melyben a modern technika helyett a nézők a színészek irányításával a saját képzeletük ismeretlen vidékeire utaznak el. Az új helyszínen mutatkozik be a Szépírók Társasága is, ami a fesztivál új, irodalmi műsorsávja. Itt minden nap egy hívószó mentén kötnek össze egy írót és egy slammert.

A Highlights of Hungary minden évben összegyűjti az adott év leginspirálóbb történeteit, példaértékű teljesítményeit. A délutáni beszélgetések során 2018legmotiválóbb történeteit ismerhetjük meg. Itt lesz például a Talpalatnyi Történetek szerzője, a csomagolásmentes Ligeti Bolt vezetője, a Filmek múltja és jövője kapcsán a Ruben Brandt producere és Köbli Norbert filmrendező.

A késő délutáni sávban a lélekhez, önismerethez, társadalmunk mindennapi problémáihoz kerülhetünk közelebb a beszélgetések során. Szó lesz Az önismeret és önbecsülés szerepéről párkapcsolatokban – ebben Kiss Nemes Veronikapszichológus lesz segítségünkre -, míg Hevesi Kriszta és Zacher Gábor kerekasztal beszélgetésén a Digitális függőségeink és mindezek párkapcsolatokra gyakorolt hatása lesz a téma. Mindemellett a Funzine TALKS A szolgálólánymeséjének aktualitását boncolgatja majd napjaikban, a Mindset beszélgetésén pedig A lehetőségek illúziójának korát járják körbe.