2019-ben is számtalan programmal vár bennünket a 12. kerületi Gesztenyés-kertben megrendezett Hegyvidéki Napok családi eseménysorozat.

Június 1-jén úgynevezett “ONvédelmi” napot tartanak, melynek keretein belül a biztonságos internetezés és a tudatos médiafogyasztás fontosságára hívják fel játékos foglalkozásokon keresztül a gyermekek és szüleik figyelmét. Ábel Anita izgalmas kerekasztal beszélgetést szervez a gyermekek social media használatára kiterjedő szülői felelősség témájában; Mráz Katalin, tanárnő pedig interaktív foglalkozásokon várja a 8-10 éves korosztályt a biztonságos internethasználat és a netikett kapcsán. Az internetlabirintusban a gyerekek kvízfeladványokat megoldva juthatnak ki az útvesztőből, sőt még egy hacker irodájába is bepillantást nyerhetnek.

A közrendvédelmi szervek kitelepülésének nyomán KRESZ-teszten vehetünk részt, láthatjuk motoros járőrök, rendőrlovasok és rendőrkutyák bemutatóját, sőt még tűzoltó-szimulációt is rendeznek, melyen a gyerekek a tűzoltó készülék szakszerű használatát sajátíthatják el biztonságos körülmények között.

A környezetvédelem fontosságát hirdetve bemutatja tevékenységét néhány ezen a területen működő egyesület, szerveznek természetismereti játékokat, népszerűsítik a csapvízfogyasztást, valamint a Medence csoport animátorai segítségével lehetőségünk lesz a MOMKultból származó koncertmolinókból újrahasznosított, egyedi táskákat készíteni.

Vasárnap reggel 9 órától megrendezik az immár hagyományos főzőversenyt, melyre várják a kísérletező kedvű, amatőr főzőcsapatokat. Sportprogramok tekintetében pedig a Hegyvidéki Szabadidősport Központ aktív sarkában ügyességi feladatokon tehetjük magunkat próbára, a MoM Sport standjánál pedig a nyári táborlehetőségekről és az uszodai oktatásokról tájékozódhatunk.

A kétnapos rendezvényen számos koncert is várja a Gesztenyés-kertbe látogatókat. Zenél majd többek között a PASO, a NOÉMO, a Band Of Streets, a Vintage Dolls, a Fenyves Trió, a gyereket várja Farkasházi Réka és a Tintanyúl zenekar, de az LGT sztárjai is feltűnnek majd a helyszínen a Zenevonat Szuperkoncerten.

Mindemellett lesz még ugrálóvár, állatsimogató, a Fabatka Portán óriásmalom-játék, patkódobás és gólyalábazás, valamint számos kézműves foglalkozással is kedveskednek a Hegyvidéki Napok résztvevőinek.