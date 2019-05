Május végén újra borral árasztják el a Városligetet

Idén nyolcadik alkalommal köszönthetjük a nyarat rosékkal, pezsgőkkel, finom borokkal, ínyenc gasztronómiával, koncertekkel, családi programokkal Budapest legnagyobb szezonnyitó borfesztiválján, a Rosalián.

Több mint 60 borász borai mellett a trendi street food ételek legfrissebb kínálata is bemutatkozik. A T-Systems színpadon minden este koncert és éjszakába nyúló buli szórakoztatja a borozókat. Lesz Liget Bora választás, ahol kiderül, melyik az idei nyár legnépszerűbb roséja. Fény derül egy ősi, rég elfeledett hagyomány, a kovászos kenyér készítésének módjára, természetesen kóstolókkal egybekötve.

A gyerekeket a ŠKODA KRESZ Parkban felállított közlekedési táblák és lábbal hajtható kisautók szórakoztatják, emellett a Liget Budapest Projekt az Art Parkkal és a Néprajzi Múzeummal karöltve számos izgalmas gyerek-, és családbarát programmal érkezik a fesztiválra. A Rosalia idén új, menő poharakkal is készül, melyek akár elővételben is megvásárolhatók.

A Csányi Pincészet elődjét a magyar borászat megmentője, a híres szőlész, Teleki Zsigmond alapította 1881-ben. Az ő öröksége ma is meghatározó a birtok távlati céljaiban és mindennapjaiban. Villány leghosszabb pincerendszere húzódik a modern borászati üzem alatt, amelyben évente több mint 2 millió bort palackoznak. A borvidék legnagyobb pincészeteként vannak területeik minden kiemelkedő minőséget adó dűlőben, terem gyümölcsük a legendás Kopár-dűlőben, az Ördögárok-, a Csillagvölgy- vagy a Jammertal-dűlőben is.

A Teleki borcsalád tételei széles körben elérhetőek a hazai boltok polcain, illetve megvásárolhatóak a pincészet webshopján keresztül és a villányi borboltjukban is. A vinotéka minden hétköznap nyitva áll, és előzetes egyeztetés után a borkészítés titkaiba is bepillantást engednek. A Teleki borok, és persze még sok más tételük is kóstolható lesz az idei Rosalia Fesztiválon. Ha a 46-os Teleki Villány standnál felmutatod a Funzine magazint, vendégük vagy 0,5 dl gyöngyöző roséra!

Az 1850-ben alapított Gancia első olasz pezsgőház mára Olaszország egyik legjelentősebb pincészetévé nőtte ki magát. Világszerte úgy tekintenek rá, mint az olasz életstílus megtestesítőjére, ami az élet pillanatainak élvezetére buzdít. A prosecco tökéletesen alkalmas egy pohárköszöntőre barátokkal, családdal, vagy szuper aperitif az ismerősökkel. A Gancia buborékai egyedi ízeket garantálnak, könnyedségükkel emelik az ünnepek hangulatát. Az igazi olasz stílusérzékkel megálmodott palackok pedig minden alkalomnak finom eleganciát kölcsönöznek. Idén két Prosecco különlegességet kóstolhatnak meg a Rosaliára látogatók, ezek egyike a Gancia Leggero Prosecco. A különlegesen alacsony maradék cukortartalomnak köszönhetően könnyed, gyümölcsös ízvilágú, ugyanakkor kalóriában alacsony élvezetet nyújt a habzóborok kedvelőinek.

Kiállított variánsok

Gancia Leggero Prosecco, Gancia Valdobbiadene Prosecco D.O.C.G*, Gancia Prosecco (0,75l és 0,2l kiszerelés), Gancia Asti (0,75l és 0,2l kiszerelés), Gancia Rosé, Gancia Brut, Gancia Metodo Classico 60 hónapos, Gancia Metodo Classico 24 hónapos

*A legmagasabb kategóriájú védjeggyel rendelkezik a Gancia Valdobbiadene Prosecco D.O.C.G, melyet Treviso provinciában, Veneto megyében készítenek és palackoznak.

A Pócz Pincészet a mostanság felfedezett, csodás balatonlellei területen, Kishegyen található. Mindössze négy kilométerre vannak a parttól, amit egy könnyed bringatúrával is könnyű megközelíteni. A nyári hónapokban a helyi gumikerekes kisvonattal és a Lelle-Boglár tekergő elektromos busszal szintén el lehet jutni oda. A főszezonban egész héten, egyéb időszakokban péntek-szombat-vasárnap bisztró jellegű éttermet üzemeltetnek. Boraik készítésekor törekszenek arra, hogy a szőlőkből átmentsék és megőrizzék a dél-balatoni borokra jellemző íz- és zamatgazdagságot, gyümölcsösséget. Palackoznak illatos, jól iható reduktív, és rövidebb vagy hosszabb ideig hordóban érlelt borokat. A teraszukról csodálatos panoráma nyílik a tóra és a szemben található tanúhegyekre. A Rosalia Fesztiválra természetesen elhozzák a rozéjukat, de itt fog debütálni fog a „Közel hozzád” névre keresztelt olaszrizlingjük új évjárata is.

A Szivek Pince egy kis családi borászat, a borokon feltüntetett logó éppen ezért elsősorban a családot jelképezi. A három szív az apa Szivek Gyulát, és a két testvért Szivek Györgyöt és Pétert jelenti. Boraikból fiatal dinamizmus és a hagyományos értékek tisztelete tükröződik vissza. Gyönyörű, gazdag termőhelyet tudhatnak magukénak 340 méter magasságban, melyet tavasszal sejtelmes köd, nyáron a napsugarak melege tölt fel a pilisi sziklák oldalában. A 30 éves ültetvényeken mészköves, sziklás talajon elhelyezkedő, fehér fajták uralkodnak. A szőlő gyökerei mélyből építik fel a gyümölcs ízét és zamatát. A Szivek Pince célja: bemutatni a termőhely összetettségét, gazdagságát. Emellett keresik a Pilis egyedi arcát a borokon keresztül.

Különleges élménnyel töltenéd meg a poharad? A Proseccoshop szakkereskedés azzal a céllal jött létre, hogy elhozza, és közvetítse az olasz életérzést minden prosecco kedvelő számára. Termékeiket nagy szakértelemmel válogatták össze; a közel 70 fajta termék között több nemzetközi szinten is díjnyertes termék található. Ha valaki kifejezetten vegán proseccóra vágyik, azt is megtalálja náluk. A különlegességek között olasz likőröket, pezsgőket (Franciacorta), valamint könnyed olasz borokat (is) kóstolhat az érdekességek iránt nyitott közönség. A prosecco rajongói egész évben izgalmas kóstolókon vehetnek részt a boltban, ahol alkalmanként 10-12 fő részére biztosítanak lehetőséget.

Életszemléletük szerint a prosecco fogyasztása nem köthető napszakhoz; ez az oka annak, hogy gyakran szerveznek hangulatos prosecco reggeliket. Bejelentkezés alapján szívesen vendégül látnak baráti társaságokat, és kérésre születésnapok, leánybúcsúk és egyéb privát rendezvények lebonyolítását is vállalják. Nagyobb létszám esetén kitelepülésen várják vendégeiket, hogy minél többen osztozhassanak a prosecco adta örömökben. Keresd meg standjukat a Rosalián!

A Jammertal Borbirtok a kezdetektől tudatosan kereste az új utakat, azok minden kihívásával és nehézségével együtt. A borbirtok tulajdonosai maximalisták: számukra csak a tökéletes az elég jó, minden egyéb csak az ahhoz vezető kísérletezési és tanulási fázis része. Nem véletlenszerű ötletek vezérelték őket szőlőterületeik kiválasztása, borkészítő műhelyük kialakítása és felszerelése során. Vezérelvük a tudatosság, a merészség, a kifogástalan profizmus és az innováció; e felfogás eredményeként születtek meg a nemzetközi szinten magasan elismert Cassiopeia és Koh – I – Noor sorozatok.

Világszínvonalú bort készíteni drága és kockázatokkal teli folyamat, nagy szakmai és pénzügyi elhivatottságot igényel. A következetes munka azonban meghozza gyümölcsét: a Jammertal Borbirtok kiérdemelte, hogy jelen legyen a világ legdinamikusabban fejlődő, legfizetőképesebb, s egyben legigényesebb piacán, Kínában. A borbirtok sikerei bebizonyították: ha valaki betartja a szőlész-borász szakma szabályait, felkészülten és fegyelmezetten dolgozik egy előre meghatározott magas szintű eredmény elérése érdekében, annak törekvéseit a villányi terroir sokszorosan meghálálja.

Az igényes hazai fogyasztók számra készített Wunderlich és Wunderlich 4U sorozatok kitűnő ár/érték arányukkal a hétköznapi fogyasztás bajnokai. Ez érthető, hiszen a legkülönlegesebb tételeikkel azonos gondossággal készítik őket. A 2019-es Rosalia Fesztiválon három különböző tételt mutatnak be, melyek mindegyike igazi mediterrán stílusú villányi rozé, de különböző ízvilágukkal a borvidék sokszínűségét is demonstrálják.

„Egy korty napfény”, vallják boraikról, melyeket Imrehegy dűnéin termelnek és gondoznak immár két évtizede. Imrehegy határvidékén találhatóak a Béla Borászat szőlőültetvényei, amelyeket jelenleg 60 hektáron művelnek. A termőtáj jellemző borai az Irsai Olivér, Cserszegi fűszeres, Nektár, Tramini és a gyümölcsös rozék; utóbbiak gazdag íz-és illatvilágával a Rosalia Fesztivál borkedvelői is találkozhatnak. Az imrehegyi birtok Kövidinkáját, Ezerjó-Generosa házasítását, valamint a Brüsszelben Champion-díjat nyert, kései szüretelésű boraikat is szeretnék megismertetni valamennyi érdeklődővel. Borászatuk vezetője, Béla Zoltán álmodta meg a nemrég elkészült gyöngyöző borokat, melyek üde pezsgésükkel egészen új színt varázsoltak a kínálatba.

Nem akármilyen párlat a pálinka: kizárólag azt az alkoholos italt lehet így nevezni, ami Magyarországon termett, és itt is készült, szigorú előírások alapján. A Zsoldos Pálinka Manufaktúra azon dolgozik, hogy kiemelkedjen a piacon; a legjobb minőség eléréséhez érett, zamatos fajtákat használ. Emellett a feldolgozást természetes módon, a legjobb technológiával végzik. A főzde szerencsésnek mondhatja magát, mert az ország egyik leginkább napsütötte, gyümölcsfajtákban gazdag területén található. Sokféle pálinka készül náluk, ezért választékukban mindenki megtalálhatja a számára megfelelőt.

Fogyasztóik visszajelzése mellett a szakma elismerése is alátámasztja, hogy valamit nagyon jól csinálnak: a Quintessence pálinkaversenyen például elvitték az Irsai Olivér szőlő Champion díjat, és a Capsicum aranyérem is az övék lett. Az ismert fajták (kajszibarack, szilva, meggy, vilmoskörte, szőlő, cseresznye, alma, birs) mellett számos újdonságot készítenek. Likőr sorozatuk édes, csábító ízvilágú, alacsonyabb alkoholtartalmú italaival a még csak barátkozó, míg chili párosításaik a bátrabb, kísérletező kedvű fogyasztókhoz szólnak. Azt vallják: a legjobb pillanatok kísérője a legjobb pálinka, aminek fogyasztását 18-23 celsius között javasolják.

Az Etyeki Kúria Borgazdaság 1996 óta működik a fővárostól mindössze fél órányira található etyeki Öreghegyen. A pince a hagyományok tisztelete mellett kezdettől fogva újító szemléletmódjával, mint például az acéltartályok korai bevezetésével vagy a fehérboros borvidéken a pinot noir fajta telepítésével vált ismertté. Mérész Sándor borász, az új utak keresője, épp tíz éve csatlakozott a csapathoz, azóta fejleszti a termékpalettát, összehangolja az öregek megfigyelésein alapuló tapasztalatokat a legújabb kutatási eredményekkel. Ügyel a természet és technológia egyensúlyára is, ami elengedhetetlen a minőségi borkészítésben.

A kezdeti 1,5 hektáros termőterület mára elérte az 50 hektárt, a termelés az etyek-budai és a soproni borvidéken zajlik. Ennek köszönhetően az Etyek-Budai borvidékre jellemző fajtákat, a chardonnayt, a pinot noirt, sauvignon blanc-t mára már kiegészíti a soproni területeken termelt kékfrankos, zweigelt és merlot. A palettát színesíti a Pláne frizzante, valamint a Sándor projekt borai, melyek közül a zenit és a narancsbor kóstolható jelenleg. A vinotékában zajló borkóstolók mellett a borkóstoltató terem és a hangulatos terasz két népszerű saját rendezvény, a Pinot Noir Vertikális Kóstóló és a ChardonnÉJ, valamint céges, családi események közkedvelt helyszíne.

A BOR örök, az ÉLET szép, az ÉRZÉS csak a Tiéd. Egy új és üde sorozatról van szó, mely a friss, illatos és könnyed boroktól kezdve a testesebb borokig kínál széles választékot. Megalkotói számára az elsődleges cél az, hogy kiváló borokat nyújtsanak fogyasztóinak. Sőt, kiemelten fontosnak gondolják, hogy a fiatal(abb) generáció borfogyasztási kultúrája a bor élvezetéről, az életérzésről, valamint a társasági szokásokról szóljon – akár szűk baráti társaságban, akár a Rosalia borbaráti közegében. A borcsaládot borszakértők állították össze, hogy a magyar borvidékek legjavát megmutathassák a borkedvelőknek.

A palackok tartalmán kívül a csomagolás is nagy hangsúlyt kapott; egyszerűen kezelhető csavarzárral látták el az üvegeket, ennek köszönhetően a borok bárhol és bármikor fogyaszthatóak. Félszáraz és száraz rosé boraik igazi nyári hangulatot varázsolnak poharaidba, nem csak nyáron. Roséikat vibráló, friss málnás, piros bogyós illat-, és ízjegyek és élénk szín jellemzi. Ha könnyű, frissítő és vibráló bort keresel egy hétvégi baráti összeüléshez, piknikezéshez vagy sütögetéshez, próbáld ki a megújult Ital Magyarország borait – a gyöngyöző rozét és a gyöngyöző cserszegi-irsai cuvée-t fokozottan ajánljuk -, melyek lebilincselő illatokkal és kellemes ízélménnyel ejtenek rabul. Az Ital Magyarország izgalmas, üde tételeit és a márka meglepetésajándékait, nyereményjátékait megtalálod a Rosalia 68-as standjánál.

Velence Borászat (68-as stand)

Az Etyek – Budai borvidék története egészen az Árpád-házi időkig nyúlik vissza, ám a Velence régió szerepköre napjainkban válik hangsúlyossá. A terület különlegessége, hogy mivel a móri borvidék felől hűvösebb fuvallatok áramlanak, a borok elengedhetetlen kellékei, a savak nem égnek el. Ennek köszönhetően minden borukra jellemző a szép savgerinc. A borok többsége nagy savtartalmú, nem túl testes, reduktív, száraz.

A Velencei-tavi borászat közel egy évtizede végez értékteremtő szakmai munkát az Etyek-Budai borvidékhez tartozó Velencei-tó térségében, de 2019-ben léptek igazán nagyot, amikor játékos, vidrás címkéikkel „életre keltették” a térség egyik védett állatfaját. A Velence borcsalád tagjai lendületesek, játékosak, ugyanakkor a magas minőség, a könnyedség, és a gazdag illatvilág jellemzi őket. Vidrás boraik azért is egyedülállók, mert bevételeik egy részét környezetvédelmi célokra fordítják, ezzel is megőrizve a térség élővilágát. Az izgalmas és játékos Velence borokat keresd a Rosalia 68-as standján, ahol ajándékokkal, környezetbarát nyereményekkel és egy szuper “Velencekerékkel” várnak!

Mitől lesz egy üveg bor emlékezetes, méltó képviselője egy adott vidéknek? – kérdezi a Bezerics Borászat. Szerencsére tudják a választ: a hittől, a kivételes termőhelytől, a jól alkalmazkodó fajtáktól, egy jó évtől, és a jó szolgáktól. Borászatuk a Balaton és a Bakony ölelésében elhelyezkedő gyönyörű tájon, Keszthelyen található. Karakteres, hosszan tárolható, elegáns boraikat hagyományos és a korszerű borászati eljárások ötvözésével készítik.

Hagyománytiszteletüket a vidékünk egyedülálló történelme táplálja, hiszen kétezer évnyi borkészítési múltat tudhatnak maguk mögött. Múltuk első emléke az első századi kelta sírban talált kancsó felirata: Da Bibere –adj innom. Ezzel a kéréssel ma is nyugodtan fordulhatnak hozzájuk a borfogyasztók. Lehet kánikula vagy hófúvás, ajándék vagy romantikus vacsora, mindenre van borajánlatuk. Nem fogsz csalódni.

A minőségi Koch borok a Hajós-Bajai borvidékről érkeznek a Városligetbe, de egy másik borvidéken, Villányban is jelen vannak a Vin Art Borászat lévén. A modern borászat több mint 10 generáció óta foglalkozik borkészítéssel; története 1746-ban, Koch Józseffel kezdődött. A Koch család 140 hektáron gazdálkodik, és évente 27 szőlőfajtából (közte cserszegi fűszeres, cabernet sauvignon, chardonnay, pinot noir, kadarka és rosé), 800 000 üveg bort palackoznak. 2014-ben megnyerték az Év Borászata pályázatot, amit a Magyar Bor Akadémia hirdetett meg.

A Rosalia Fesztivál 38-as standjánál találod meg őket; ebben az évben olyan különlegességekkel készülnek, mint a a málnás Frisch Rosé Cuvée, az édes és fűszeres Néró Rosé, az eperszínű, elegáns Cabernat Sauvignon Rosé, az illatosan izgalmas Rosé Cuée, és az ásványos, gyümölcsös Villányi Cabernet Sauvignon-Kékfrankos-Merlot Rosé.