Újra a boré lesz a főszerep a Városligetben

Tölts el te is egy szuper hétvégét a városligeti fák árnyékában! Beszélgess, borozgass, falatozz, élvezd a koncerteket és válaszd ki idei kedvenc rosédat vagy pezsgődet!

Bár a csillagászok szerint a nyári napforduló csak június második felében jön el, a rosé-rajongóknak nem kell addig várniuk. A Rosalia Fesztivál május utolsó estéjén belecsap a nyárba: újra pezsegni fog a Városliget, zizegnek a szívek, rózsaszínben látjuk a világot, és három napig csak örülünk egymásnak, az ittnek és a mostnak.

2019-ben nyolcadik alkalommal köszöntjük a nyarat rosékkal, pezsgőkkel, finom borokkal, ínyenc gasztronómiával, koncertekkel, és családi programokkal Budapest legnagyobb szezonnyitó borfesztiválján. Több mint 60 borász termékei mellett a trendi street food ételek legfrissebb kínálata is bemutatkozik.

A T-Systems színpadon minden este koncert és éjszakába nyúló buli várja a borozókat. Fellép többek között az Aurevoir, a Mary Popkids, a Bágyi Balázs Quartet, a Peet Project, az Animal Cannibals, a Parno Graszt és a kihagyhatatlan DJ Juhász Laci. Vasárnap pedig izgalmas és fiatalos folklór program várja az érdeklődőket.

A borászok a legfrissebb rosé boraikkal készülnek, de természetesen a habzóborok és pezsgők szerelmesei is megtalálják majd idei kedvenceiket. A teljesség kedvéért pedig számtalan fehér- és vörösbor is kóstolható lesz. A Rosalia idén új poharakkal készül: menő grafikákkal és szlogenekkel, illetve kifejezetten pároknak szóló poharakkal, melyek akár elővételben is megvásárolhatók.

A gasztronómiai kínálat a streetfood jegyében vonultat fel új és már évek óta fellelhető finomságokat. Érkeznek kiváló alapanyagból készült hamburgerek az Ami Burger-től, hagyományos pizzák a Pizza Me-től, champagne pezsgőkhöz komponált sajtok és sonkák a Gléda vendéglőtől, frissen, faszénen grillezett balkán ételek a Pola Pola-tól, füstölt lazac az Országkonyhától és újragondolt tócsnik a Low Cost Gourmet Trailer-től. Lesz még Szittya Buci és Szega sajtválogatás, sőt édességek is a Bolka Bonbontól, a Vitéz Kürtős-től és az Antolik rétesestől.

Bemutatnak továbbá egy ősi, rég elfeledett hagyományt, a kovászos kenyér készítésének módját, természetesen kóstolókkal egybekötve. Mindemellett Liget Bora választást is tartanak, ahol kiderül, melyik az idei nyár legnépszerűbb roséja.

A Rosalia rendhagyó programjai ezúttal vak társaink különös életére hívják fel a figyelmet: megtapasztalhatjuk, milyen vakon bort kóstolni, tájékozódni, vagy éppen azt, hogy dolgozik egy pék, aki nem, vagy csak alig lát.

Az apróságokat a ŠKODA KRESZ Parkban felállított közlekedési táblák és lábbal hajtható kisautók szórakoztatják, valamint a Liget Budapest Projekt az Art Parkkal és a Néprajzi Múzeummal karöltve számos izgalmas gyerek-, és családbarát programmal érkezik a fesztiválra.

A részletes programért és további információkért keresd fel a Rosalia weboldalát, ha pedig egy kis ízelítőre vágysz, nézd meg a tavalyi fesztivál legszebb pillanatait!