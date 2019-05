Cesar Millan megmutatta fiának Budapestet

Cesar Millan, a világhírű kutyasuttogó május 13-án fogadta a sajtó képviselőit, népszerűsítve november 14-i szereplésüket. Az “It’s All About Family” c. turné keretében két fiával, Calvinnal és Andréval érkezik majd a Budapest Arénába, utóbbi most más elfoglaltsága miatt nem tudott itt lenni.

Calvin viszont édesapjával tartott, és a kötelező interjúkon kívül szerencsére városnézésre is jutott idejük. Csupán néhány napra érkeztek, de igyekeztek minél több látványossághoz eljutni, hiszen bár Cesar harmadik alkalommal járt itt, fia most először. A Kutyabarát.hu-nak adott interjújukban mindketten lelkesen beszéltek a közös munkáról; a két fiú – fiatal koruk ellenére – apjuk nyomdokaiba lépve próbálják szebbé tenni a világot.

“Mindhárman ugyanazt az üzenetet tudjuk közvetíteni, a különbség csak az, hogy más erre a platformunk.”

– hangsúlyozta Cesar, aki meglepődött azon, hogy Calvin és Andre is vonzódik a show business világa felé.

“Amikor megtudtam, ki is ő ezen a Földön, minél előbb csatlakozni akartam hozzá.”

– mondta Calvin arra a kérdésre válaszolva, mi motiválta arra, hogy elinduljon ugyanazon az úton, mint egykor édesapja. Azt is hozzátette, már egészen kiskorában látta, mekkora hatással van Cesar Millan emberek és állatok életére, ezért szinte szuperhősként tekintett rá.

Az interjúban beszéltek az élő szereplések előnyeiről, de olyan hasznos témák is felmerültek, mint a lelki támogató kutyák képzése, valamint az állatok repülőgépes utaztatása. A teljes cikket a Kutyabarát.hu oldalán olvashatjátok el!