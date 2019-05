A zabolázatlan természet megromlott lelkei – könyvajánló

A 21. Század Kult könyveit nemcsak a logójuk lehet felismerni, hanem onnan is, hogyha elolvasod őket, örökre beírják magukat legmeghatározóbb olvasási élményeid közé. Most egy új-mexikói író, Gabriel Tallent szívszaggatóan fájdalmas történetét (Drága kis szívem) hozta el nekünk a sorozat, melynek bármennyire is legyen kedves és ártatlan a borítója, valójában egy kegyetlen történetet mesél el.

„Csak akkor veszed észre, hogy nem helyes, amit csinálsz, amikor komolyra fordulnak a dolgok.”

A Drága kis szívem főszereplője Julia Alveston, akit mindenki csak Teknőcnek hív. A „mindenki” leginkább az apját és a nagyapját jelenti, mivel Teknőc nem éppen egy népszerű lány, nem az a típus, akivel a többiek barátkozni akarnának, hiszen nem hétköznapi jelenség, ez már első pillantásra látszik rajta.

Teknőc az édesapjával, Martinnal él, mondhatni a természet és a semmi közepén. Legközelebb Teknőc nagyapja él hozzájuk, egy lakókocsiban, amit Julia gyakran felkeres az iskola után, ahová csak kényszeredetten jár. Hiszen az apja egyértelműen kijelentette: az iskolában csak csupa haszontalan információval tömik a fejét. Ami igazán fontos, azt ott nem tanítják. Azt, hogy jól kiismerje magát a vad erdőben, hogy pontosan célozzon, hogy kemény és mindenféle világi hiúságtól mentes emberré váljon, csak tőle, az apjától tanulhatja meg, akivel nem ellenkezhet, csak behódolhat.

A 14 éves Teknőc anya nélkül nőtt fel. Az asszony elhagyta őket, feltehetően belefúlt a vízbe, így a lány apja egyedüli és kizárólagos kontrollt tart Teknőc felett, aki sosem merne nemet mondani neki. Hiszen az apja az öreg, iszákos nagyapján kívül az egyetlen ember, akire támaszkodhat, aki szereti, még ha egy nagyon bizarr, egészségtelen módon is.

Martin számára kizárólagosan Teknőc jelenti a világot. Julia a lánya, az egyetlen családtagja, akit szeret, és aki nemcsak lánya, de szeretője is. A férfi ugyanis majdnem minden éjszaka meglátogatja a lányát a hálószobájában és meggyalázza az apa-lánya kapcsolatukat.

Eltorzult világ

A Drága kis szívem egy végletekig eltorzult szeretetről, de leginkább a vadságról és a béklyókról szól. Teknőc menekülne már-már civilizálatlan apja elől, aki semmilyen perspektívát nem tud ajánlani neki a jövőjét illetően, ugyanakkor ragaszkodik is a férfihez, akinek teljes mértékben ki van szolgáltatva. A történet talán egy átlagos fejlődéstörténet parafrázisaként is felfogható, hiszen Martin értékrendje dacol a 21. századi értékekkel. Ahelyett, hogy taníttatná a lányát, inkább egy magához hasonlatos vademberré változtatja.

De vajon milyen lehetőségei vannak Teknőcnek, hogy kitörjön abból a szűkös börtönből, melybe apja taszította? Mennyit kell szenvednie, kinek a segítségére kell várnia, hogy fordítson a sorsán?

Gabriel Tallent gyomorforgató részletességgel írja le Martin szadizmusát, amitől bizarr módon csak még kíváncsibbak leszünk, hova tud még dagadni a történet, noha néha úgy érezzük majd, meg kell állnunk az olvasásban, hogy fel tudjunk lélegezni a nyomasztó sorok után. Mindenesetre érdemes lesz tovább folytatni az olvasást: a Drága kis szívem az egyik legexkluzívabb történet, amit a kortárs szépirodalom adhat.