Megérkezett Magyarországra a Youtube Music

A világpremier után egy évvel hazánkban is elérhetővé vált a Youtube zenei streaming szolgáltatása.

Ahogyan azt már a Spotify esetében megszokhattuk, a Google által birtokolt rendszerben is találunk ingyenes és prémium (fizetős) csomagot. A térítésmentes verzióban természetesen reklámok szakítják meg a zenehallgatást, de sajnos felmerül egy ennél sokkal zavaróbb tényező is. Az ingyenes szolgáltatás ugyanis a Youtube mobilapplikációjához hasonlóan nem futtatható a háttérben, illetve a képernyő kikapcsolásakor is automatikusan leáll, azaz a Youtube Music útközben, zsebünkbe süllyesztett telefonnal gyakorlatilag használhatatlan…

A prémium verzióban ezt a problémát orvosolták, illetve biztosított a reklámmentes zenehallgatás és az offline üzemmódban való működtetés is. A fizetős csomag az első hónapban ingyenes, később havi 1490 forintba kerül. 2290 forintért pedig családi csomagot is igényelhetünk, melyben maximum 6 előfizetés fér meg, de fontos, hogy minden tagnak legalább 13 évesnek kell lennie.

A Google Play Music szolgáltatásának előfizetői automatikusan kézhez kapják a Youtube Music Premiumot, másoknak az applikáció a Play áruházból vagy az App Storeból tölthető le, valamint asztali változatban is elérhető.