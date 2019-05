A legjobb hétvégi programok – nem csak Budapesten – május 9-12.

Az előrejelzések szerint a múlt héthez hasonlóan ezen a hétvégén is jó eséllyel fogunk bőrig ázni, de reméljük a legjobbakat, mert ezen a hétvégén sok terasznyitó és szabadtéri buli lesz Budapesten, de B tervünk is van, ha tényleg eső vár ránk.

Május 9., csütörtök

Nyolcadik alkalommal kelti életre a miskolci történelmi avasi pincesort az ország legkülönlegesebb adottságú borgasztronómiai fesztiválja, az Avasi Borangolás. A Miskolc belvárosában, a sétáló utcától pár perc járásra található Avas hegyoldal patinás pincesorai és hangulatos utcái ismét kiváló helyszíne lesz baráti összejöveteleknek, minőségi bor- és gasztronómiai élmények megélésének és a történelmi avasi pincesorok helyi értékei felfedezésének. A különleges helyszíneken számos műfaj felvonultatása mind a zenei, mind a kiegészítő programokat illetően több napos szórakozást biztosít majd fiataloknak, felnőtteknek és családosoknak egyaránt. Kedvcsináló videóért klikk ide!

Tavaly novemberben jelentette meg legutóbbi, Eltűnt Idő című nagylemezét az ESTI KORNÉL. Az anyag szokásosan életük keserédes valóságáról – legyen szó közéleti vagy személyesebb témákról – szól. A csapat eddig legerősebb anyagát ősszel tripla lemezbemutatón mutatta be, május 9-én pedig még a fesztiválszezon előtt végre szabadtéren is hallhatjuk – az új szerzemények mellett persze a régi nagy slágerek is helyet kapnak majd. Vendégük ráadásul a Palvin Barbi körül forgó fantáziálását is megéneklő pimasz Ricsárdgír zenekar lesz!

Május 10., péntek

Idén is az árnyas pergolák tövében, a szabad ég alatt vár benneteket a Tereza; ezúttal még több programmal, megújult nyári étlappal és egyedülálló mezcal- és margarita kínálattal teszik emlékezetessé az idei szezont! A kertnyitón egy remek mexikói banda, a 3Coyotes alapozza meg a hangulatot és kancsó margaritákkal az asztalon, al pastor tacóval a kezetekben ünnepelhetitek a nyár kezdetét. Ott a helyetek!

Magyarország legnagyobb tavaszi egyetemi fesztiválja, immár 15. alkalommal kerül megrendezésre. Idén is a legnagyobb magyar fellépőkkel, két rendezvénysátorral, óriási italakciókkal, a megszokott civil faluval és az igazi LEN hangulattal várnak titeket!

Hetedjére szervezik meg Magyarország első, tisztán növényi gasztrofesztiválját, a Vegan Food Festet, ahol négy napon keresztül élvezhetitek a növényi ételekkel járó ízkavalkádot.

Malátarajongók, készen álltok 5 napon keresztül a minőségi sörök oltárán áldozni? Immár ötödik alkalommal nyitják meg a nyári sörszezont Budapest szívében. Találkozzunk a Corvin sétányon május 8. és 12. között, és töltsük meg korsóinkat és a pillanatot sörömteli élményekkel!

Egy este, ami az ismerkedésről szól! Ha kedveled a Tinder appot, vagy csak szeretnél ismerkedni, akkor ezt a bulit neked találták ki! Húzd magaddal jobbra egy italra azt a pasit vagy csajt, aki megtetszik neked ezen a fülledt szabadtéri estén! Egy éjszaka, ami a végeláthatatlan flörtölésekről és kalandokról szól, miközben a háttérben laza hiphop slágerek szólnak. Rázzátok együtt a legnagyobb r’n’b himnuszokra, majd simuljatok össze a legvadabb latin ritmusokra az este végén!

Május 11., szombat

A Nemzeti Örökség Intézete 2019-ben negyedik alkalommal, minden eddiginél több résztvevővel rendezi meg az Emlékhelyek Napját. Az Emlékhelyek Napja olyan országos ismeretterjesztő sorozat, amely a magyar történelem és kultúra kiemelt fontosságú helyszíneire irányítja a figyelmet.

A természetet ünnepelve ötödik alkalommal rendezik meg a Madarak és Fák napját a belvárosban. A Kazinczy utcában működő vendéglátóhelyek, köztük a Kőleves, a Mika Tivadar Mulató, a Kazimír, az Ellátóház, és a Szimpla Kert, újra összefognak egy élhetőbb, zöldebb, madárcsicsergősebb, és párbeszédalapúbb belváros létrehozásáért. Rengeteg programmal várnak, csekkold a rendezvényt a Facebookon!

D. Tóth Kriszta író, újságíró, a WMN online magazin alapító-főszerkesztője, az UNICEF Magyarország jószolgálati nagykövete. Mindeközben gyermek, anya, feleség, örök útkereső, önazonos stratéga, és még sorolhatnánk. Első, “Jöttem, hadd lássalak” című regényét 2013-ban adta ki a Bookline, óriási sikert aratva. Most, 2019-ben az átdolgozott, szövegileg ránc-felvarrott, új kiadás került a könyvesboltok polcaira. A májusi Hadik Brunch-on a szerzőt a részben vallomás, részben búcsúként is olvasható, édesanyja történetét elmesélő regényéről kérdezik majd.

A Kutyabarát.hu szervezésében érdekes programokkal, hasznos tanácsadással, kutyás kiállítókkal várják a rendezvényre látogató kutyabarátokat és négylábú társaikat. A rendezvény házigazdája: Barabás Évi

13.00 Kiállításmegnyitó – Chikán Erika: Lélekpóráz c. fotókiállítása

14.00 Beszélgetés ismert kutyabarát vendégekkel: Eke Angéla, Puskás Peti, Nyári Dia

15.00 Beszélgetés Karay Zoltán kutyatrénerrel

16.00 A Tükör Módszer Bemutatócsoport zenés, játékos, interaktív bemutatója

Egy kiállítással egybekötött vásár, ahol közel 60 alkotó – divattervező, kiegészítő-tervező, kézműves, ötvös és design ékszerkészítő, festő, grafikus, valamint digitális alkotó – vonul fel, ahol megmutatják alkotásaikat, melyeket akár meg is vásárolhatunk.

Május 12., vasárnap

Felejtsd el a külvilágot egy pár órára, kapcsolj offline üzemmódba! Felejtsd el a telefonodat és a virtuális világot, lesz helyette jelen-lét, friss levegő, itt&most, tó, fák, figyelem, hegyek, ízek, vulkanizmus, forrásvíz, emberek, bor, meglepetés móka. Még talán beszélgetések is!

@ Igen, pár órára elveszik a telefonotokat.

@ Igen, visszakapjátok.

@ Igen, ki fogjátok bírni.

@ Igen, készülnek képek, de fényképezőgépet hozni ér!

Mindegy, milyen lesz az idő, ez a páros garantáltan felforrósítja a levegőt. Részletek: színes, feliratos, spanyol-francia-olasz film, 132’, 2018 – rendezte: Asghar Farhadi szereplők: Penélope Cruz, Javier Bardem, Ricardo Darín.

Május második vasárnapját, a majális utólagos megünneplésének szentelik a piacon és erre az alkalomra Nagy Sanya, A hódítás a konyhában bloggere készít nektek egy ütős ebédet. A menü saját töltésű, grillezett angol kolbász lesz, amit rostlapon sült colcannon-nal körítünk (ez az ír tört krumpli mesebelien hangzó neve), mustáros barna mártással locsolnak meg és mindezek mellett, Szorgos gazda friss tavaszi zöldjei vidítják fel a tányérjaitokat. Ugye, hogy ennek nem lehet ellenállni?