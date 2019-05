Az ausztrál indie díva az Akváriumban hódít

“napjaink egyik legbriliánsabb, legeredetibb dalszövegírója – bármilyen szinten, bármilyen műfajban…”

Rolling Stone magazine

Courtney Barnett az indie rock egyik legkülönösebb és legfigyelemreméltóbb hangja, olyan dalszövegíró, aki mélyen intuitív a világról való megfigyeléseiben miközben kíméletlenül őszinte önmagával. Számtalan megnyert díjjal hazájában, Ausztráliában, GRAMMY és BRIT jelülésekkel, hízelgő sajtóvisszhanggal és rajongó közönséggel, Barnett felemelkedése egyben példátlan és fontos.

A zenerajongók ritkán lehetnek tanúi annak a fajta heves elismerésnek és szuperlatívusz-áradatnak, amivel Barnett első albumát, a Sometimes I Sit and Think, And Sometimes I Just Think-et fogadták 2015-ben.

2017 a csodálatos Lotta Sea Lice albumot hozta magával, ami egy befelé tekintő, de gyönyörű, Kurt Vile-lal felénekelt duett sorozat és remek hiánypótló a 2018-as Tell Me How You Really Feel, második nagylemez megjelenéséig.

Míg az új dalok továbbra is poétikusak, megosztóak és személyesek, az életunt-és-ugyanakkor-vad Tell Me How You Really Feel dalszövegei meglepően új koncepciót mutatnak. Az énekesnő legújabb dalai milliónyi jelentésréteget sűrítenek minden egyes sorba; mindez eksztatikus gitárjával és a rock-történelem egyik legjobb ritmusszekciójával párosul. A fokozottan szokatlan dalszerkezetek, hangulat és hangzásvilág, az énekesnő jövőbeli ambícióira utalhatnak, míg csodálatos, visszacsatolásokkal teli élő koncertjei 5 kontinensen taglózták már le a közönséget.

Legújabb turnéjának egyik állomásaként, itt Budapesten az Akváriumban lép fel 2019 május 20-án.

Jegyek már a Live Nation-ön és a Funcode-on is kaphatók.