Olasz tavasz – Irány Lamezia Terme!

Bár lassan haza járok a mediterrán országba (a húsvétot és a karácsonyt is ott töltöttem), a hiányos nyelvismeretem éppen csak arra elég, hogy ne adjanak el. Mákom van, mert nem kevés bennfentes segítséggel fedezhetem fel ezt a csodás országot, és világszerte híres gasztronómiáját.

Legutóbb április második felében utaztam Olaszországba, azon belül is a Catanzaro megyei Lamezia Termébe. Bari repülőterétől autóval közel 4 órányi távolságra van, a Tirrén-tenger és a Jón-tenger által átölelt területen. Az odavezető, csodás tengerparti utakon haladva nehéz megállni, hogy ne álljunk meg 1-1 fotóra, például a XIII. században épült Castello Federiciano (Via Lungomare, – 87070 Roseto Capo Spulico) környékén. Az egykor a Basilicata és Calabria régiók, valamint Szicília védelmét ellátó erőd a tenger felé nyúló sziklára épült, és tökéletes éke a festői, fényképre kívánkozó tájnak.

Az út alatt bőven akad fotóra érdemes látnivaló, megállni viszont a forgalmas autópályákon sajnos nem lehet. A kék különböző árnyalataiban pompázó tenger mellett például a Sila-fennsík (La Sila) vonulatainak szépségében merülhet el az utazó. (A La Silla a Calabriai-Appeninek vidékén terül el, és Crotone, Cosenza valamint Catanzaro megyék területére terjed ki.)

Végállomás: Lamezia Terme

Lamezia Terme leginkább a Castello nevű várromról híres, amit a 11-12. században a normannok építettek fel. Sajnos a vár(rom) állapota a 17-18. századi földrengések után jelentősen megromlott, és a város vezetése nem fordított erőforrásokat az állagmegőrzésére, a nevezetesség ezért egy ideje nem látogatható. Ami viszont még ennél is szomorúbb: a várrom közelében lévő, elhagyatott vízimalom épülete Adele Bruno, egy fiatal olasz lány emléke előtt tiszteleg, akit több mint 7 éve gyilkolt meg volt barátja egy közeli olajfaligetben.

Hogy a város pozitív energiáit erősítsem, az E.T. speciális effektekért felelős szakembere, Carlo Rambaldi egy ideig Lamezia Termében élt, a családja most is ott lakik. A filmben látott E.T. figura eredetije az ő birtokukban van, ott, Lameziában, és bár féltve őrzik, az ikonikus űrlény néha feltűnik egy-egy helyi óvodáscsoport fotóján. Szót érdemel még a Terme di Caronte, a város bárki előtt nyitva álló szabadtéri termálfürdője, ami tökéletes egy kis alkalmi stresszoldásra. Panaszra az egyházi emlékeket tekintve sem lehet oka Lameziának; közülük a San Pancrazio-templom mindenképpen bakancslistás, ahogyan a város jelképének tartott, 1550-ben épült Malta Bastion (a máltai lovagok bástyája) is.

Kirándulás a környéken: Cosenza

Lameziából nagyjából 1 óra alatt Cosenzába, a környék legnagyobb egyetemvárosába lehet jutni. Mi azért választottuk úti célunknak, mert visszatérő vendégei vagyunk egy magyar-olasz kürtőskalács készítő páros ottani üzletének; a mennyei süteményféleségnek ugyanis az olaszok sem tudnak ellenállni. Az aprócska boltban kreatív megoldásokkal, Nutellás töltelékkel, és frissen tört mogyorós ostyával spékelik meg a kürtőskalácsokat, de mákkal szórt verzióra is benevezhet náluk, aki a klasszikus variációk (vanília, kakaópor, fahéj) helyett valami mást kóstolna. Az április 25-i nemzeti ünnepen, a Festa della liberazione napján, (a felszabadulás ünnepén) autóztunk át Cosenzába, a boltok mégis nyitva voltak, és rengetegen sétálgattak az utcákon.

Bakancslista TOP3

Ha a környékbeli települések és a közelben elérhető programok közül kellene választanom legközelebbi utamra, ezt a listát próbálnám kipipálni: