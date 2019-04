Budapesten is fellép idén az Evanescence!

Éppen 25 éve annak, hogy a zenekar alapító-dalszerzői találkoztak Little Rock egyik ifjúsági táborában, és egy újszerű zenei világot kezdtek építeni.

Az álmokból igazi forradalmi dallamvilág, koncertek és a Grammy-díjig meg sem álló bemutatkozó album, a Fallen segítették az Evanescence-t, hogy a 2000-es évek legújabb rock/metál vonalának kiemelkedő képviselőjévé váljon. Az összetéveszthetetlen hangú énekesnő karizmája, tucatnyi rádió sláger és több mint 30 millió eladott album jellemzi a világszerte népszerű formációt.

Going Under, Bring me to Life, My Immortal, Lithium, Good Enough vagy a My Heart is Broken, hogy néhányat említsünk a rádiók slágerlistáit is gyakran vezető dalaikból. A három nagy sikerű stúdióalbumuk után a zenekar az elmúlt két évet egy szakmai kirándulással töltötte a komolyzene világában.

Sajátos stílusukban mindig mesterien ötvözték a súlyos gitártémákat és a romantikus harmóniákat. Ezt tökéletesítette a Synthesis album és az azt követő koncertkörút, amely a legnagyobb slágerek és ki nem adott dalok gyűjteménye volt nagyzenekari hangszerelésben bemutatni az Evanescence műfaji sokszínűségét.

„Meghatározhatatlanok vagyunk, tökéletlenségünk tesz minket azzá, akik vagyunk. Meg kell ragadnunk a különbségeinket, mert ebben rejlik az igazi szépség.” – mondja Amy Lee énekesnő.

A zongorán és gitáron is játszó gyönyörű Lee, az Evanescence arca és motorja. Kisugárzása és drámai mezzoszopránja adja a zenekar egyedi hangulatát. A 2019-es európai turné főszereplője a rockzene és az eredeti Evanascence hangulat, amely szeptember 8-án veszi birtokba a Papp László Budapest Sportarénát. A jegyértékesítés május 3-án 10 órakor kezdődik, klikk ide! A VIP csomagokra érvényes elővásárlási lehetőségről tudj meg többet itt!

Addig is, ezt vésd be a naptáradba: 2019. szeptember 8. (vasárnap), 20.00, Papp László Budapest Sportaréna!