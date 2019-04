5 különleges májusi este a Budapest Music Centerben

A BMC programkínálatában májusban is világsztárok és kiváló hazai zenészek szerepelnek. Következzen most 5 koncert, amit mi biztosan nem fogunk kihagyni!

A nagyszerű zene nem ismer határokat. Három ország négy kiváló előadója áll a BMC színpadára május 9-én, hogy különleges ethno-jazz dallamaival kápráztassa el a hallgatóságot. A nemrégiben Efe Turumtay Bécsben élő török hegedűművész által alapított formációban bőgőn játszik a cseh Tomáš Liška, ún. fretless, vagyis érintő nélküli gitáron a szintén török Cenk Erdoğan, az ütőhangszerekért pedig Dés András felel.

Ausztriából érkezik május 15-én a BMC színpadára a 2009 óta működő KAHIBA, élén a német származású, szaxofonon és fuvolán játszó Heinrich von Kalneinnel. Vele zenél Anıl Bilgen török zongorista és a svájci dobos Gregor Hilbe. A különböző generációk találkozásából összeállt trió zenei műfaja egészen egyedi: keveredik benne a jazz, az elektronika, a musica brasileira és a „folklore imaginaire”, melyet egy jó adag szabad improvizációval is megspékelnek. A csapat a BMC-ben The Neuroscience of Music című ötödik albumát mutatja be, mely 2018 márciusában látott napvilágot.

Május 18-án jelenik meg a magyar jazz-színtér világhírű fúvósa, Borbély Mihály által vezetett Borbély Műhely legújabb, teljes egészében a BMC stúdiójában rögzített albuma. Az idén januárban felvett anyagban a fúvós hangszereknek (tárogató, klarinét, basszusklarinét és különböző furulyák) kiemelt szerep jutott. Erre utal a lemez címe is, hiszen a Grenadilla nem más, mint a passiógyümölcs fája, mely többek között a klarinét egyik legkeresettebb alapanyaga. A Tálas Áronnal, Horváth Balázzsal és G. Szabó Hunorral kiegészült Borbély zenéjében a jazz mellett a huszadik századi klasszikusok, valamint a Kárpát-medence és a Balkán népzenei elemei ötvöződnek.

A Budapesti Tavaszi Fesztivál keretében Aly Keïta elefántcsontparti zenész öt évvel ezelőtt már bemutatkozott a BMC közönségének, és megmutatta virtuozitását hangszerén, a balafonon, vagyis a nyugat-afrikai xilofonon. Aly május 22-én két kameruni születésű svájci művésszel érkezik: Jan Galega Brönnimann klarinétossal és Lucas Niggli dobos-ütőhangszeressel. A „vibe és groove testvériséget” jelképező trió zenéjében a tradicionális afrikai dallamokat nyugati jazz elemekkel keveri.

Kaja Draksler, Petter Eldh és Christian Lillinger triója tavaly novemberben megjelent Punkt.Vrt.Plastik című albumát mutatja be a BMC közönségének május 24-én. A teljesen eltérő személyiségű tagokból álló jazz formáció már a kezdetektől érezte, hogy együtt valami igazán különlegeset tudnak alkotni a színpadon, még annak ellenére is, hogy szólóban más-más műfajt képviselnek. Elmondásuk szerint zenéjük az egymás iránti feltétlen bizalomra épülve a tökéletes hangzás helyett inkább az energiát és a szabadságot keresi.