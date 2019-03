Közel 20 újabb fellépő jelentkezett a Szigetre

Ismét egy nagy csokor fellépőt jelentett be a Sziget, köztük a tavalyi “Legjobb alternatív album” Grammy nyertese, a The National, az idei Grammyn a legjobb remixnek járó díjat bezsebelő Mura Masa, a brit alternatív rockzenei élet kiemelkedő gitárosa Johnny Marr vagy a tavaly év végén új nagylemezzel előrukkoló Tom Odell.



És nézzük, hogy fest a mostani bejelentés teljes listája:

• The National

• Mura Masa

• Johnny Marr

• Tom Odell

• Big Thief

• Honne

• David August

• Broken Social Scene

• Coheed and Cambria

• Jax Jones Live

• Sonny Fodera

• Polo & Pan

• Khruangbin

• Black Mountain

• Grace Carter

• Ocean Alley

• Burak Yeter

Ezzel teljes a Nagyszínpad headlinereinek listája: az első napon Ed Sheeran, másnap a The 1975, majd Martin Garrix zárja a Nagyszínpadot. Szombaton a The National, vasárnap Post Malone és hétfőn a Florence + The Machine a főműsoridős előadó. A Sziget zárónapjára pedig két headliner szintű előadó is fellép a Nagyszínpadon: a Twenty One Pilots és őket a Foo Fighters követi.

Ne feledjétek, már csak két napig, azaz március 7-én délig lehet olcsóbban Sziget jegyet vásárolni.